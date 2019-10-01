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    Рада планує розглянути програму діяльності уряду 4 жовтня

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    Голова парламенту Дмитро Разумков - Рада планує розглянути програму діяльності уряду 4 жовтня
    Голова парламенту Дмитро Разумков

    Разумков доручив комітетам до п'ятниці розглянути положення програми

    Верховна Рада має намір розглянути програму діяльності уряду 4 жовтня.

    Про це сказав голова парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради в понеділок.

    «На цьому тижні, я сподіваюся, що 4 жовтня, в п'ятницю, ми зможемо її розглянути на засіданні Верховної Ради», - сказав він.

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    Разумков також доручив комітетам до п'ятниці розглянути положення програми.

    Як повідомлялось, 30 вересня Кабмін запропонував Раді схвалити програму діяльності уряду на п'ять років зі зростанням ВВП на 40%.

    Повний текст програми діяльності уряду тут.

    До слова, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів впровадити систему моніторингу реалізації Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року і щорічно до 1 березня оприлюднити його результати.

    Джерело: Українські новини

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    Кабмін Верховна Рада ВВП уряд Дмитро Разумков
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