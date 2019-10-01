Рада планує розглянути програму діяльності уряду 4 жовтня



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Голова парламенту Дмитро Разумков

Разумков доручив комітетам до п'ятниці розглянути положення програми

Верховна Рада має намір розглянути програму діяльності уряду 4 жовтня.

Про це сказав голова парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради в понеділок.

«На цьому тижні, я сподіваюся, що 4 жовтня, в п'ятницю, ми зможемо її розглянути на засіданні Верховної Ради», - сказав він.

Разумков також доручив комітетам до п'ятниці розглянути положення програми.

Як повідомлялось, 30 вересня Кабмін запропонував Раді схвалити програму діяльності уряду на п'ять років зі зростанням ВВП на 40%.

Повний текст програми діяльності уряду тут.

До слова, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів впровадити систему моніторингу реалізації Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року і щорічно до 1 березня оприлюднити його результати.

Джерело: Українські новини