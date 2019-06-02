В окупованому Криму ліквідовують Ялтинську кіностудію



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На території кіностудії окупаційна влада планує створтти розважальний комплекс «Кінопарк Ялта» «з відкритими кінотеатрами, музеєм кінематографа і алеєю героїв фільмів»

Ліквідація кіностудії «Ялта-Фільм» триватиме протягом року

В окупованому Росією Криму почали процедуру ліквідації кіностудії «Ялта-Фільм». Розпорядження про це розміщено на сайті підконтрольного Кремлю «уряду» Криму, повідомляють Крим.Реалії.

«Забезпечити проведення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державного унітарного підприємства «Кіностудія «Ялта-Фільм» і вивільненням працівників», – йдеться в документі.

Згідно з розпорядженням, створюється відповідна ліквідаційна комісія, а сам процес повинен тривати рік.

Як пишуть «Крим.Реалії», російське Міністерство культури стверджує, що уряд півострова своєю постановою ліквідував лише державне унітарне підприємство, а не кіностудію в Ялті.

«Мова про ліквідацію кіностудії не йде, ліквідується лише державне унітарне підприємство, ось і все. А все майно кіностудії передається Кримському кіномедіацентру, це установа нашого Мінкультури», - повідомили в прес-службі російського відомства.

Заступниця директора Кримського кіномедіацентра Олена Куценко повідомила, що рішення уряду «технічне», а підприємство начебто було збитковим.

З словами Куценко, Кримський кіномедіацентр розробляє проект розважального комплексу «Кінопарк Ялта» «з відкритими кінотеатрами, музеєм кінематографа і алеєю героїв фільмів», які планується створити на території Ялтинської кіностудії.

Нагадаємо, Ялтинська кіностудія була заснована в 1917 році як знімальна база найбільшої кіностудії Російської імперії «Торговий дім Ханжонкова». У 1919-му кінофабрика, як і інше майно Олександра Хаджонкова, була націоналізована.

Серед фільмів, що знімалися на Ялтинській кіностудії: «Людина-амфібія», «Чарівна лампа Аладдіна», «Людина з бульвару Капуцинів», «Діти капітана Гранта» та інші.

У лютому 2018 року підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що російська влада півострова планує відроджувати Ялтинську кіностудію за бюджетний рахунок. Тоді Аксьонов заявив, що для відновлення кіностудії потрібно вкласти близько 4 мільярдів рублів (близько 1,7 млрд гривень) з російського бюджету, оскільки приватні інвестори не хочуть цим займатися.