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    Економіка та фінанси

    У Росії вирішили підрахувати «збитки» завдані Криму Україною

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    Виконавця досліджень збираються обрати 11 липня за підсумками конкурсу - У Росії вирішили підрахувати «збитки» завдані Криму Україною
    Виконавця досліджень збираються обрати 11 липня за підсумками конкурсу

    Початкова вартість дослідження — понад $150 тисяч

    У РФ на сайті держзакупівель розмістили тендер на виконання, так званого, дослідження для «оцінки збитків», завданих Криму з 1991 по 2014 рік, до моменту окупації півострова.

    Про це повідомляють «Крим. Реалії».

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    Зазначається, що початкова вартість дослідження — понад $150 тисяч. «Замовником є Держдума РФ, що хоче побачити порівняння соціально-економічного та законодавчого регулювання ключових сфер життя Криму в період СРСР, в складі України і складі Росії», йдеться у повідомленні.

    Заявки на тендер приймаються до 27 червня. Виконавця збираються обрати 11 липня за підсумками конкурсу.

    Нагадаємо, у березні голова Державної думи Російської Федерації В`ячеслав Володін заявив, що Україна має виплатити Росії «компенсацію» за 25 років «анексії» Криму.

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