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    «Ну от і все, Вовчику». Познер потрапив до бази «Миротворець»

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    Володимир Познер їздив в окупований Крим з порушенням українських законів&nbsp; - «Ну от і все, Вовчику». Познер потрапив до бази «Миротворець»
    Володимир Познер їздив в окупований Крим з порушенням українських законів 

    Познер брав участь в пропагандистських заходах Росії проти України і спробі легалізації анексії Криму

    Російського журналіста Володимира Познера внесли в базу українського сайту «Миротворець».

    Як повідомляється в розділі сайту «Чистилище», Познер «свідомо порушував кордони України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим».

    Тут також вказується, що Познер брав участь в пропагандистських заходах Росії проти України і спробі легалізації анексії Криму.

    Реакції самого Познера на появу його прізвища в «Миротворці» поки немає.

    До цього повідомлялося про внесення у базу з аналогічною припискою російського актора Михайла Галустяна.

    Іноземні артисти і інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим. Деяким артистам і співакам, які приїхали на гастролі до Криму або прямо підтримують російську окупаію Криму, заборонено виступати на материковій Україні.

    Український МЗС оприлюднив раніше звернення, в якому застеріг іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в анексований Крим.

    Центр «Миротворець» є громадською організацією і відомий збором даних про підозрюваних донбаських і кримських сепаратистів і іноземних громадян, які їх підтримують. Відповідну інформацію про цих осіб «Миротворець» публікує на своєму сайті в розділі «Чистилище».

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