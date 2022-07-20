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  4. В порту Рені на Одещині сталася пожежа, один чоловік загинув
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    Суспільство

    В порту Рені на Одещині сталася пожежа, один чоловік загинув

    На Одещині вибухнув бензовоз - В порту Рені на Одещині сталася пожежа, один чоловік загинув
    На Одещині вибухнув бензовоз
    фото: ДСНС

    Сталося загоряння 3-х автоцистерн з паливно-мастильними матеріалами

    В Одеській області на території морського торговельного порту у місті Рені Ізмаїльського району сталася пожежа, в результаті якої один чоловік загинув, а ще один отримав 95% опіків. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області.

    «Вчора, о 21:23, надійшло повідомлення про розгерметизацію цистерни автомобільного бензовоза (вибух) на території морського торговельного порту у місті Рені Ізмаїльського району», – йдеться у повідомленні.

    Сталося загоряння 3-х автоцистерн з паливно-мастильними матеріалами. О 22:00 пожежа локалізована та о 22:48 ліквідована на площі 600 м кв.

    На місці пожежі біля згорілої автоцистерни виявлено тіло загиблого чоловіка.

    Внаслідок пожежі працівник порту в тяжкому стані, з 95% опіками тіла, був госпіталізований в реанімаційне відділення місцевої лікарні. Від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 25 рятувальників.

    Нагадаємо, у Харківській області через ворожі атаки за добу сталося дві пожежі на полях пшениці.

    Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському, Чугуївському та Харківському районах області. Горіли будівля лікувального закладу та поля пшениці.

    Додамо, 16 липня російські окупанти вдарили ракетами у промислове підприємство в Дніпрі. Внаслідок удару ворога на місці спалахнула сильна пожежа.

    Також у Сумській області 12 липня російські війська обстріляли чотири громади, згорів будинок цивільних, обійшлося без жертв.

    Теги: пожежа вибух війна Одещина Україна
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    В порту Рені на Одещині сталася пожежа, один чоловік загинув