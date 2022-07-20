В порту Рені на Одещині сталася пожежа, один чоловік загинув

Сталося загоряння 3-х автоцистерн з паливно-мастильними матеріалами

В Одеській області на території морського торговельного порту у місті Рені Ізмаїльського району сталася пожежа, в результаті якої один чоловік загинув, а ще один отримав 95% опіків. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області.

«Вчора, о 21:23, надійшло повідомлення про розгерметизацію цистерни автомобільного бензовоза (вибух) на території морського торговельного порту у місті Рені Ізмаїльського району», – йдеться у повідомленні.

Сталося загоряння 3-х автоцистерн з паливно-мастильними матеріалами. О 22:00 пожежа локалізована та о 22:48 ліквідована на площі 600 м кв.

На місці пожежі біля згорілої автоцистерни виявлено тіло загиблого чоловіка.

Внаслідок пожежі працівник порту в тяжкому стані, з 95% опіками тіла, був госпіталізований в реанімаційне відділення місцевої лікарні. Від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 25 рятувальників.

Нагадаємо, у Харківській області через ворожі атаки за добу сталося дві пожежі на полях пшениці.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському, Чугуївському та Харківському районах області. Горіли будівля лікувального закладу та поля пшениці.

Додамо, 16 липня російські окупанти вдарили ракетами у промислове підприємство в Дніпрі. Внаслідок удару ворога на місці спалахнула сильна пожежа.

Також у Сумській області 12 липня російські війська обстріляли чотири громади, згорів будинок цивільних, обійшлося без жертв.