Побутова пожежа в Маріуполі до істерики налякала окупантів (відео)

Через побутову пожежу маріупольські чати понесли плітки про збитий безпілотник

Росіяни бояться відплати

Паніка охопила російських окупантів через звичайну пожежу в одному з маріупольських будинків. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Уночі сталася пожежа на мікрорайоні Черьомушки. Звичайна побутова пожежа. Однак спочатку донецькі пропагандисти вибухнули – «Himars». А потім усі маріупольські чати понесли плітки про збитий безпілотник», – розповів Андрющенко.

За його словами, це наочно показує, наскільки росіяни бояться відплати.

«Просто побутова пожежа. Але наочно показує, як росіяни бояться. І це вірно. Тому що відплата вже поруч», – зазначив радник мера.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі стрімко збільшується кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту. Крадіжки відбуваються як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів. При цьому, вартість машини не має значення: зникають машини представницького класу і дешеві моделі такі як ЗАЗ чи Geely.

Раніше на маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча стався вибух під час розмінування, яке проводять окупанти.

Нагадаємо, що у захопленому місті люди виходять на протести проти окупаційної «влади».

А окупанти тим часом повністю зупинили водопостачання в Маріуполі.