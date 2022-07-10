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  4. Побутова пожежа в Маріуполі до істерики налякала окупантів (відео)
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    Події в Україні

    Побутова пожежа в Маріуполі до істерики налякала окупантів (відео)

    Через побутову пожежу&nbsp;маріупольські чати понесли плітки про збитий безпілотник - Побутова пожежа в Маріуполі до істерики налякала окупантів (відео)
    Через побутову пожежу маріупольські чати понесли плітки про збитий безпілотник
    фото: скріншот із відео

    Росіяни бояться відплати

    Паніка охопила російських окупантів через звичайну пожежу в одному з маріупольських будинків. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

    «Уночі сталася пожежа на мікрорайоні Черьомушки. Звичайна побутова пожежа. Однак спочатку донецькі пропагандисти вибухнули – «Himars». А потім усі маріупольські чати понесли плітки про збитий безпілотник», – розповів Андрющенко.

    За його словами, це наочно показує, наскільки росіяни бояться відплати.

    «Просто побутова пожежа. Але наочно показує, як росіяни бояться. І це вірно. Тому що відплата вже поруч», – зазначив радник мера.

    Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі стрімко збільшується кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту. Крадіжки відбуваються як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів. При цьому, вартість машини не має значення: зникають машини представницького класу і дешеві моделі такі як ЗАЗ чи Geely.

    Раніше на маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча стався вибух під час розмінування, яке проводять окупанти.

    Нагадаємо, що у захопленому місті люди виходять на протести проти окупаційної «влади».

    А окупанти тим часом повністю зупинили водопостачання в Маріуполі.

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    Теги: пожежа Маріуполь росія окупанти війна волонтер ЗАЗ машини розмінування Україна водопостачання безпілотник окупація радник час Geely #stoprussia
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    Побутова пожежа в Маріуполі до істерики налякала окупантів (відео)