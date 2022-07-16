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    Новини

    На складі в Одесі масштабна пожежа: фото наслідків ракетного удару

    Над складом підіймається чорний стовп диму - На складі в Одесі масштабна пожежа: фото наслідків ракетного удару
    Над складом підіймається чорний стовп диму
    фото: Суспільне Одеса

    Є загроза наближення вогню до вибухонебезпечних речовин

    У результаті ворожого ракетного удару по складу виробничо-торгівельної компанії площа пожежі складає близько 1 тис. кв. м. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь», передає Суспільне.

    Є загроза наближення вогню до вибухонебезпечних речовин, а саме лакофарбувальних.

    На місці працюють рятувальники. Наразі інформації про поранених немає.

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    На складі в Одесі масштабна пожежа: фото наслідків ракетного удару
    На складі в Одесі масштабна пожежа: фото наслідків ракетного удару
    На складі в Одесі масштабна пожежа: фото наслідків ракетного удару
    На складі в Одесі масштабна пожежа: фото наслідків ракетного удару
    На складі в Одесі масштабна пожежа: фото наслідків ракетного удару
    На складі в Одесі масштабна пожежа: фото наслідків ракетного удару
    фото: Суспільне Одеса

    Охоронці складу, куди влучила ракета, не поранені, бо під час повітряної тривоги вчасно перейшли до укриття.

    За даними військових, ракетний удар нанесли з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95 з напрямку Ставропілля. За попередніми даними, випущено ракету Х-101.

    Нагадаємо, в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух, зайнялась пожежа. Над містом підіймається чорний дим.

    Згодом стало відомо, що ракета влучила у цивільний об’єкт. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук уточнив, що російські війська влучили у склад.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    На складі в Одесі масштабна пожежа: фото наслідків ракетного удару