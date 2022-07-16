На складі в Одесі масштабна пожежа: фото наслідків ракетного удару

Є загроза наближення вогню до вибухонебезпечних речовин

У результаті ворожого ракетного удару по складу виробничо-торгівельної компанії площа пожежі складає близько 1 тис. кв. м. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь», передає Суспільне.

Є загроза наближення вогню до вибухонебезпечних речовин, а саме лакофарбувальних.

На місці працюють рятувальники. Наразі інформації про поранених немає.

Охоронці складу, куди влучила ракета, не поранені, бо під час повітряної тривоги вчасно перейшли до укриття.

За даними військових, ракетний удар нанесли з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95 з напрямку Ставропілля. За попередніми даними, випущено ракету Х-101.

Нагадаємо, в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух, зайнялась пожежа. Над містом підіймається чорний дим.

Згодом стало відомо, що ракета влучила у цивільний об’єкт. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук уточнив, що російські війська влучили у склад.