Внаслідок удару по Дніпру виникла сильна пожежа

Росіяни вдарили по Дніпру та пошкодили 10 авто

На промисловому підприємстві сильна пожежа

Російські окупанти вдарили ракетами у промислове підприємство в Дніпрі. Внаслідок удару ворога на місці спалахнула сильна пожежа. Відповідну інформацію повідомили рятувальники.

«На промисловому підприємстві сильна пожежа. З вогнем борються 46 рятувальників, залучено 9 одиниць техніки», – повідомили рятувальники.

Масштаби руйнувань з'ясовують.

За даними рятувальників:

ворог ракетним ударом влучив у промислове підприємство та по вулиці поряд з ним;

згоріло 2 автомобілі, пошкоджено – ще майже 10;

у житлових будинках поруч вибиті вікна та двері.

У ДСНС пригадали, що, за попередньою інформацією, через ракетні удари загинуло 3 людей. Ще 15 поранені. З них 2 – мають середні ураження, 13 – легкі.

У зв'язку з обстрілом з суботи 16 липня 2022 року вносяться тимчасові зміни у схеми руху автобусних маршрутів 55, 75, 146А, 146Б, 156, повідомили у Департаменті транспорту та інфраструктури Дніпра.

Там також пояснили, що нову тимчасову схему руху наразі розробляють. Її опублікують після обіду.