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    Новини

    Внаслідок удару по Дніпру виникла сильна пожежа

    Росіяни вдарили по Дніпру та пошкодили 10 авто - Внаслідок удару по Дніпру виникла сильна пожежа
    Росіяни вдарили по Дніпру та пошкодили 10 авто
    фото: ДСНС

    На промисловому підприємстві сильна пожежа

    Російські окупанти вдарили ракетами у промислове підприємство в Дніпрі. Внаслідок удару ворога на місці спалахнула сильна пожежа. Відповідну інформацію повідомили рятувальники.

    «На промисловому підприємстві сильна пожежа. З вогнем борються 46 рятувальників, залучено 9 одиниць техніки», – повідомили рятувальники.

    Масштаби руйнувань з'ясовують.

    За даними рятувальників:

    • ворог ракетним ударом влучив у промислове підприємство та по вулиці поряд з ним;
    • згоріло 2 автомобілі, пошкоджено – ще майже 10;
    • у житлових будинках поруч вибиті вікна та двері.

    У ДСНС пригадали, що, за попередньою інформацією, через ракетні удари загинуло 3 людей. Ще 15 поранені. З них 2 – мають середні ураження, 13 – легкі.

    У зв'язку з обстрілом з суботи 16 липня 2022 року вносяться тимчасові зміни у схеми руху автобусних маршрутів 55, 75, 146А, 146Б, 156, повідомили у Департаменті транспорту та інфраструктури Дніпра.

    Там також пояснили, що нову тимчасову схему руху наразі розробляють. Її опублікують після обіду.

    Теги: пожежа росія окупанти ДСНС війна Дніпро рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Внаслідок удару по Дніпру виникла сильна пожежа