На Харківщині через обстріли згоріли поля пшениці

За добу рятувальники два рази виїздили на гасіння пожеж

У Харківській області через ворожі атаки за добу сталося дві пожежі на полях пшениці. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському, Чугуївському та Харківському районах області. Горіли будівля лікувального закладу та поля пшениці.

«За добу рятувальники два рази виїздили на гасіння пожеж хлібних полів. Події сталися у с. Кицівка Чугуївського району, де горіло поле пшениці на площі близько 1га, а також у с. Морозова Долина Богодухівського району, де горіло поле на площі близько 20га. Ці пожежі сталися внаслідок ворожих обстрілів», – йдеться у повідомленні.

як повідомлялося, рашисти спалили 20 гектарів пшениці на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, 17 липня окупанти обстріляли село на Харківщині, загинув мирний житель. Також у тимчасово окупованому селищі Борова (Харківська область) росіяни обладнали морг, куди звозять своїх військових.

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