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    Події в Україні

    На Харківщині через обстріли згоріли поля пшениці

    На Харківщині через обстріли згоріли поля пшениці
    фото: ДСНС

    За добу рятувальники два рази виїздили на гасіння пожеж

    У Харківській області через ворожі атаки за добу сталося дві пожежі на полях пшениці. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.

    Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському, Чугуївському та Харківському районах області. Горіли будівля лікувального закладу та поля пшениці.

    «За добу рятувальники два рази виїздили на гасіння пожеж хлібних полів. Події сталися у с. Кицівка Чугуївського району, де горіло поле пшениці на площі близько 1га, а також у с. Морозова Долина Богодухівського району, де горіло поле на площі близько 20га. Ці пожежі сталися внаслідок ворожих обстрілів», – йдеться у повідомленні.

    як повідомлялося, рашисти спалили 20 гектарів пшениці на Дніпропетровщині.

    Нагадаємо, 17 липня окупанти обстріляли село на Харківщині, загинув мирний житель. Також у тимчасово окупованому селищі Борова (Харківська область) росіяни обладнали морг, куди звозять своїх військових.

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    Теги: пожежа росія ДСНС війна Харківщина рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    На Харківщині через обстріли згоріли поля пшениці