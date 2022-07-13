Вороги обстрілювали Сумщину з мінометів та реактивних систем залпового вогню (фото)

На щастя, обійшлося без жертв

За добу ворог завдав ударів по чотирьох громадах області

У Сумській області 12 липня російські війська обстріляли чотири громади, згорів будинок цивільних, обійшлося без жертв. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Як повідомив Живицький вранці, ніч із 12 на 13 липня на Сумщині була тихою. Але о шостій ранку росіяни відкрили вогонь по одному із сіл на Путивльщині.

«Вісім прильотів, потрапляння на подвір'я мирних мешканців. Пошкоджено будинок», – написав він.

А от вчора обстрілів було багато.

«Потягом дня 12 липня ворог обстрілював території чотирьох громад Сумської області», – повідомив він.

За інформацією Живицького, постраждали чотири громади області: Шалигінська, Білопільська, Зноб-Новгородська та Краснопільська.

«Шалигінська громада: з 10.00 почався мінометний вогонь по громаді – 14 пострілів з міномета. О 15.30 – ще чотири мінометні приходи. Білопільська громада: близько 18.00 росіяни почали мінометний обстріл – 20 прильотів», – написав він.

Також Живицький повідомив про обстріли Зноб-Новгородської громади: близько 18.00 також був обстріл із ствольної артилерії – 13 прильотів.

«Краснопільська громада: о 18.00 росіяни випустили два залпи із реактивних систем залпового вогню. Водночас по іншому населеному пункту громади били з міномета – п’ять прильотів. Як наслідок – потрапляння по цивільній споруді мирних мешканців. На щастя, люди не постраждали», – додав голова Сумської ОВА.

Нагадаємо, напередодні ворог запустив по Сумщині 14 ракет: троє поранених. Три громади області були під вогнем окупантів.

Перед цим, 8 липня, ворог гатив по Сумщині: за день – 18 обстрілів, постраждав фермер. Окупанти застосовували ракети, міномети, самохідні артилерійські установки.

Раніше затишшя було в області 7 липня. Тоді зафіксували лише один обстріл за день. Вороги завдали удару по прикордонному населеному пункту.