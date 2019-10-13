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    Суспільство

    В сім’ї відомої української письменниці сталася непоправна трагедія

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    Назарій - В сім’ї відомої української письменниці сталася непоправна трагедія
    Назарій

    Трагедія сталася 10 жовтня

    У сім’ї відомої української письменниці Марії Матіос сталася страшна трагедія – у неї помер син.

    Про трагічну звістку в Facebook вона повідомила сама.

    «Прости мені, єдиний син... може, замість тебе там повинна була бути я.... і поки всіх і все розсудить Бог, допоможи мені, синку, сушити сльози за тобою...», – написала вона.

    Трагедія сталася 10 жовтня. Про причини смерті вона не повідомляє. Відомо, що її син був 1983 року народження. Сина письменниці звали Назарій.

    Марія Матіос – письменниця (поетеса, прозаїк) і політик. Вона є лауреатом премії імені Тараса Шевченка. Також вона була народним депутатом 7 і 8 скликань.

    У мережі вже висловили співчуття з приводу втрати.

    Як повідомлялося, 11 жовтня, на 86-му році життя, помер перший в історії космонавт, який вийшов у відкритий космос, Олексій Леонов.

    трагедія смерть письменник
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