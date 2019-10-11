  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Помер один з перших радянських космонавтів

    • Розсилка
    <p>Леонов - двічі Герой Радянського Союзу</p> - Помер один з перших радянських космонавтів

    Леонов - двічі Герой Радянського Союзу

    В останні роки Олексій Леонов тяжко хворів

    Перший в історії космонавт, який вийшов у відкритий космос, Олексій Леонов, помер на 86-му році життя.

    В останні роки Леонов тяжко хворів.

    У березні 1965 року Леонов став першою у світі людиною, що вийшла у відкритий космос. У липні 1975 року він брав участь в першому в історії спільному космічному польоті радянського корабля «Союз-19» і американського Apollo зі стикуванням кораблів і переходом космонавтів та астронавтів на сусідні кораблі.

    Леонов двічі Герой Радянського Союзу.

    Уродженець Кузбасу Олексій Леонов входив до першого загону космонавтів і став 11-м представником СРСР в космосі. Він близько дружив з Юрієм Гагаріним.

    30 травня 2019 року космонавт відсвяткував 85-річний ювілей.

    Нагадаємо, у січні 2018 року на 68-му році життя помер перший космонавт незалежної України, Герой України Леонід Каденюк. 

    космос СРСР Олексій Леонов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ