Помер один з перших радянських космонавтів



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Леонов - двічі Герой Радянського Союзу

В останні роки Олексій Леонов тяжко хворів

Перший в історії космонавт, який вийшов у відкритий космос, Олексій Леонов, помер на 86-му році життя.

В останні роки Леонов тяжко хворів.

У березні 1965 року Леонов став першою у світі людиною, що вийшла у відкритий космос. У липні 1975 року він брав участь в першому в історії спільному космічному польоті радянського корабля «Союз-19» і американського Apollo зі стикуванням кораблів і переходом космонавтів та астронавтів на сусідні кораблі.

Леонов двічі Герой Радянського Союзу.

Уродженець Кузбасу Олексій Леонов входив до першого загону космонавтів і став 11-м представником СРСР в космосі. Він близько дружив з Юрієм Гагаріним.

30 травня 2019 року космонавт відсвяткував 85-річний ювілей.

Нагадаємо, у січні 2018 року на 68-му році життя помер перший космонавт незалежної України, Герой України Леонід Каденюк.