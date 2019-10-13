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    Новини

    У Києві жінка померла на автобусній зупинці

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    Правоохоронці розслідують обставини інциденту та встановлюють причини смерті жінки - У Києві жінка померла на автобусній зупинці
    Правоохоронці розслідують обставини інциденту та встановлюють причини смерті жінки
    Фото: Інформатор

    З собою у загиблої була сумка з продуктами та тростина

    У Дарницькому районі міста Києва жінка померла на зупинці громадського транспорту.

    Про це повідомляє Інформатор.

    Інцидент трапився у суботу, 12 жовтня, близько о 17.00 на вулиці Ревуцького міста Києва. Жінка похилого віку померла на автобусній зупинці.

    Як зазначається, з собою у загиблої була сумка з продуктами та тростина.

    Наразі правоохоронці розслідують обставини інциденту та встановлюють причини смерті жінки.

    Нагадаємо, нещодавно у Києві на вулиці Павла Тичини на Березняках літня жінка викинулася з вікна на четвертому поверсі багатоповерхового житлового будинку і розбилася на смерть.

    Київ смерть жінка
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