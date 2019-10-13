У Києві жінка померла на автобусній зупинці



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Правоохоронці розслідують обставини інциденту та встановлюють причини смерті жінки Фото: Інформатор

З собою у загиблої була сумка з продуктами та тростина

У Дарницькому районі міста Києва жінка померла на зупинці громадського транспорту.

Про це повідомляє Інформатор.

Інцидент трапився у суботу, 12 жовтня, близько о 17.00 на вулиці Ревуцького міста Києва. Жінка похилого віку померла на автобусній зупинці.

Як зазначається, з собою у загиблої була сумка з продуктами та тростина.

Наразі правоохоронці розслідують обставини інциденту та встановлюють причини смерті жінки.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на вулиці Павла Тичини на Березняках літня жінка викинулася з вікна на четвертому поверсі багатоповерхового житлового будинку і розбилася на смерть.