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    Страшна знахідка: у парку в Києві виявили труп дівчини (фото, відео)

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    Тіло лежало в густих кущах парку - Страшна знахідка: у парку в Києві виявили труп дівчини (фото, відео)
    Тіло лежало в густих кущах парку
    Фото: Інформатор

    Причину смерті дівчини встановлять судмедексперти

    У п'ятницю, 11 жовтня, вранці в Дарницькому районі Києва знайшли мертву дівчину.

    У парку Партизанської слави перехожі побачили, що в густих кущах хтось лежить. А підійшовши ближче, побачили страшну картину.

    Близько 9:40 на місце виїхав екіпаж патрульної поліції і медики. Про це повідомляє Інформатор.

    Лікарі зафіксували смерть дівчини. Імовірно, вона наступила напередодні.

    Дівчина була одягнена в шубу, а в області рота у неї була засохла піна. Загиблій було близько 25-30 років. При першому огляді на її тілі не виявили слідів насильницької смерті. Але точну причину смерті встановлять після медичної експертизи.

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    Страшна знахідка: у парку в Києві виявили труп дівчини (фото, відео)
    Страшна знахідка: у парку в Києві виявили труп дівчини (фото, відео)
    Страшна знахідка: у парку в Києві виявили труп дівчини (фото, відео)
    Страшна знахідка: у парку в Києві виявили труп дівчини (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працювала слідчо-оперативна група.

    Нагадаємо, днями в Києві знайшли обезголовлений труп співробітниці «Укрзалізниці». Тіло лежало на рейках території Дарницького депо.

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