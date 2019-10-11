Страшна знахідка: у парку в Києві виявили труп дівчини (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тіло лежало в густих кущах парку Фото: Інформатор

Причину смерті дівчини встановлять судмедексперти

У п'ятницю, 11 жовтня, вранці в Дарницькому районі Києва знайшли мертву дівчину.

У парку Партизанської слави перехожі побачили, що в густих кущах хтось лежить. А підійшовши ближче, побачили страшну картину.

Близько 9:40 на місце виїхав екіпаж патрульної поліції і медики. Про це повідомляє Інформатор.

Лікарі зафіксували смерть дівчини. Імовірно, вона наступила напередодні.

Дівчина була одягнена в шубу, а в області рота у неї була засохла піна. Загиблій було близько 25-30 років. При першому огляді на її тілі не виявили слідів насильницької смерті. Але точну причину смерті встановлять після медичної експертизи.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, днями в Києві знайшли обезголовлений труп співробітниці «Укрзалізниці». Тіло лежало на рейках території Дарницького депо.