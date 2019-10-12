В захопленому росіянами «Артеку» померла дитина з Петербурга



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Хлопчика доставили з попереднім діагнозом «пневмонія»

За фактом смерті 12-річного хлопчика з Петербурга, який відпочивав в захопленому росіянами дитячому центрі «Артек», порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 109 Кримінального кодексу України ( «Заподіяння смерті з необережності внаслідок неналежного виконання особою своїх професійних обов'язків»).

Про це повідомляє старший помічник керівника так званого управління Слідчого комітету по Республіці Крим і місту Севастополь Ольгу Постнова.

За даними слідства, вдень в п'ятницю, 11 жовтня, з дитячого табору в ялтинську міську лікарню №1 хлопчика доставили з попереднім діагнозом «пневмонія». Незважаючи на надану медичну допомогу, через кілька годин він помер.

Слідчі з'ясовують, що стало причиною смерті, в яких умовах хлопчик жив в таборі, як там була організована медична допомога.

В «Артеку» і лікарні вилучена медична документація, призначені експертизи.

До слова, раніше повідомлялося, що у Росії дитину замкнули в камері зберігання торгового центру.

Джерело: ТАСС