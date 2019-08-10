Реперка Alyonа Alyona закликала не мовчати про хейтерство у школах



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Реперка Alyonа Alyona у дитинстві серед своїх друзів Фото: Instagram Alyonа Alyona

Alyonа Alyona розповіла, як діти насміхалися над нею в шкільні роки через надмірну вагу

Реперка Alyonа Alyona закликала нинішніх та колишніх школярів відкрито говорити про хейтерство у навчальних закладах та не замовчувати подібні випадки.

Про це вона написала в Instagram.

«У нашому житті є моменти, які ніколи не забуваються та залишаються у пам’яті. В мої роки початкової школи до нас з великих мiст приїздили фотографи з костюмами для перевдягання у рiзних персонажiв — графинь, принцес, снiжних королев тощо. Це вiдбувалося 1-2 рази на рiк. В актовій залi збирався потiк дiтей — а, б, в класи одного року і по черзi фотографувалися. Так от. Цi костюми нiколи на мене не налазили», - розповіла реперка.

Вона каже, що чекала, поки всiх сфотографують, і за цей час школярі насміхалися над школяркою з надмірною вагою.

«I весь цей час з мене всi сміялися i говорили купу образливих слiв, типу «шо, жируха, не влазиш?», «ти ж тiльки не мiряй, бо костюм репне i нам нi в чому буде фоткатися», «Альона, а що, костюм мачухи для тебе не привезли?» і т.д. Це були морально тяжкi пару годин, які повторювались кожен рік. Такі моменти не викинеш з пам’яті. Але, я та, ким я є. Тепер я сміливо можу ділитися такими історіями і відкрито говорити про це», - зазначила Alyona Alyona.

«Не треба боятися, не треба соромитись. Треба залишатися самим собою і рухатись до своєї мети. Якщо ви маєте такі історії, говоріть про це! Тема «хейтерства» має бути відкритою!» - закликала реперка.

Нещодавно вона опублікувала у соцмережі своє фото в дитячі роки.

Нагадаємо, Alyonа Alyona опинилася серед топ-15 виконавців, яких радить послухати американське видання New York Times.

Як відомо, раніше реперка Alyonа Alyona виступила з концертом у Вінниці. Навесні вона випустила свій перший альбом.