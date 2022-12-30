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В Україні буде тепло: прогноз погоди на 30 грудня

Юрій Лящук
glavcom.ua
В Україні буде тепло: прогноз погоди на 30 грудня
У деяких регіонах пройдуть дощі
фото ілюстративне

Сьогодні погода буде мінливо хмарною

У п'ятницю, 30 грудня, в Україні буде тепло, у деяких регіонах пройдуть дощі. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 30 грудня вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних та Житомирській областях місцями очікується невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, на північному сході країни 0-5° тепла.

У Києві 30 грудня буде без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.

Як прогнозує Наталія Діденко, 30 грудня температура повітря становитиме в більшості областей України 3-9° тепла, на сході та північному сході 1-5°. Дощі в п'ятницю пройдуть у західних областях, ввечері дійдуть до Вінниччини, Житомирщини, Київщини. При зниженні температури повітря часом ймовірний мокрий сніг. На решті території – без істотних опадів.

У Києві 30 грудня переважатиме суха погода, лише надвечір пройде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі в столиці близько нуля, слизько, вдень 4-6°.

В Україні буде тепло: прогноз погоди на 30 грудня фото 1

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: Україна прогноз погоди

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