Енергетична тривога. Як рятуватися, коли вимкнули електрику і тепло

Інструктор із адаптації до екстремальних умов пояснив, що необхідно вміти і знати тим, хто готується виживати у місті під час блекауту

Українцям, що готуються виживати у місті під час блекауту, необхідні відповідні навички. Інструктор із адаптації до екстремальних умов Гліб Скоробогатов у коментарі «Главкому» розповів, що треба знати та вміти містянам, котрі зіткнуться з тривалою відсутністю світла і тепла. Він наголошує, що насамперед слід подумати про джерела обігріву.

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Купіть термовідбиваючий матеріал (сріблястий з одного боку) і прикріпіть його за батареєю Утепліть вхідні двері. Якщо у вас тільки одні вхідні двері, варто зробити тамбур, повісивши паралельно до дверей дві ковдри, що не пропускатимуть холод через вхідні двері, коли ви їх відкриватимете. Якщо ліжко розташоване поруч зі стіною – бажано, щоби вона також була утеплена: килимом, або тепловідбиваючим матеріалом. Якщо ліжко стоїть у кутку, утеплювати потрібно дві стіни. Під ліжко також покладіть або килим, або якійсь настил, аби він не пропускав холод. На ліжку під простирадлом можна розстелити каремат, його срібляста сторона відбиватиме ваше тепло. Якщо ви користуєтеся грілками, додайте у воду кілька ложок солі – солона вода тримає тепло краще. А якщо додати попередньо прогріту стару олію, грілка не вистигатиме ще довше.

Крім того, Гліб Скоробогатов порадив, як зробити свічку безпечною. Необхідно поставити її у банку, у яку набрати води на кілька сантиметрів. Навіть якщо така банка перекинеться, вода скоріш за все загасить полум’я.

Безпечніший варіант для обігріву – нагрітий на газу металевий предмет (наприклад, гиря) розташований у відрі з піском. Тепло така «батарея» віддаватиме 2-3 години.

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Нагадаємо, удень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

Внаслідок російського терору, цілеспрямованого знищення об’єктів інфраструктури, українська енергосистема пошкоджена на 40%. Такі офіційні оцінки влади. При цьому атаки ракетами та дронами-камікадзе не припиняються. Українські енергетики вимушені вдаватися до щоденних реанімаційних заходів: більшості споживачів виключають світло щодня, інколи по кілька разів на добу.

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