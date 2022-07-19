В Україні кожного дня затримують ворожих агентів, – Данілов

Данілов заявив, що РФ 30 років укорінювала в Україні свою агентуру

Секретар РНБО наголосив, що в цьому напрямку ведеться дуже активна робота

Українські контррозвідники щодня затримують ворожих агентів. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

«Контррозвідка працює постійно не тільки у Вінниці, в Києві, Харкові, Миколаєві, Одесі та інших містах. Такі затримання відбуваються кожного дня, і не про всі ці затримання ми оголошуємо публічно, але робота ведеться дуже потужна», – підкреслив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що РФ 30 років укорінювала в Україні свою агентуру, розповсюджувала та підтримувала своїх агентів, тому на сьогодні в державі у цьому аспекті дуже непроста ситуація.

«Це питання – на контролі президента України. Більш того, я не виключаю, що навіть на найближчому засіданні ставки верховного головнокомандувача, яке має відбутися на цьому тижні, таке питання буде розглядатися. Принаймні, президент таке питання поставив, ми таке засідання готуємо, і таке питання там буде розглядатися», – сказав Данілов.

Нагадаємо, на Черкащині СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке «заробляло» на внутрішньо переміщених особах. Також правоохоронці Вінницької області повідомили про підозру в державній зраді журналісту антиукраїнського ЗМІ, який, за даними слідства, створював та поширював публікації на шкоду Україні.

Разом з тим, до восьми років позбавлення волі засуджено агента російської військової розвідки, який спланував серію терактів в Одеській області. Співробітники СБУ затримали зловмисника на початку січня цього року «на гарячому» – коли він вербував виконавця для майбутніх злочинів.