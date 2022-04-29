Агент України в суді ООН розповів, що може чекати на військових, причетних до звірств у Бучі

За вчинення злочину геноциду можуть відповідати як особи, що безпосередньо його вчиняють, так і особи, що віддавали відповідні накази

«Путін теж відповість»

Геноцид традиційно вважається найтяжчим міжнародним злочином, за який може бути покарання – 20–30 років позбавлення волі або довічне. Саме це очікує на російських військових, котрі чинили звірства в Бучі. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів агент України в суді ООН Антон Кориневич.

За вчинення злочину геноциду можуть відповідати як особи, що безпосередньо його вчиняють, так і особи, що віддавали відповідні накази, і особи, які створюють загальну рамку політики для вчинення такого злочину. Тобто від того, хто стріляв і до найвищого керівництва держави.

«Воєнні злочини найлегше доводити, злочини проти людяності дещо тяжче, а найтяжче довести злочин геноциду. Це важка і кропітка робота. І от чому: у злочині геноциду ключовим є суб’єктивний елемент. Тобто чи був спеціальний умисел вчиняти геноцид, чи були дії вчинені з метою повністю або частково знищити національну, етнічну, расову або релігійну групу», – пояснив Антон Кориневич.

Агент України в суді ООН сподівається, що розслідування злочинів у Бучі не затягнеться, особливо зважаючи на безпрецедентність ситуації і того, що наразі робить Російська Федерація.

«Це – найбільша війна в Європі після Другої світової, таких страшних злочинів світ вже давно не бачив. Щиро сподіваюся, що колеги-юристи, які працюють суддями, прокурорами, експертами у рамках різних судових механізмів, це розуміють. Наведу один приклад, який, на мою думку, є позитивним. У справі у Міжнародному Суді ООН ми подали заяву проти Росії 26 лютого. 7 березня ми вже мали слухання, а 16 березня – наказ про тимчасові заходи. Тобто минуло лише 20 днів, такої швидкості міжнародне право давно не бачило. Сподіваюся, що така швидкість буде і надалі», – сказав Кориневич.

Раніше агент України в суді ООН розказав, як Росію готують до виплати репарацій.

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що планує знову відвідати Україну у межах розслідування воєнних злочинів Росії.

Крім цього, в інтерв’ю «Главкому» кандидат юридичних наук Микола Гнатовський, суддя Європейського суду з прав людини від України, який у минулому очолював Комітет Ради Європи з питань запобігання катуванням, заявив: нинішня фаза агресії РФ нарешті підштовхнула Міжнародний кримінальний суд перейти до стадії офіційного розслідування злочинів, які було скоєно з 2014 року. Це дуже важлива стадія, бо вона переходить у конкретні звинувачення конкретних людей із подальшим арештом.

«Ще 42 держави звернулися до Міжнародного кримінального суду із вимогою розслідувати злочини, що зараз вчиняються Росією на території України. Тож суд, якщо він буде наразі ефективним в Україні, має шанс, так би мовити, виправдатися за всі свої відносні невдачі попередніх двадцяти років», – пояснив Гнатовський.