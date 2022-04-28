Агент України в суді ООН розказав, як Росію готують до виплати репарацій

«Збираємо портфоліо для репарацій»

Україні треба мати портфоліо, умовну збірку всіх рішень міжнародних судів та арбітражів, які встановлюють неправомірність дій Російської Федерації та її відповідальність, і завжди тримати його під рукою. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів агент України в суді ООН Антон Кориневич. На його думку, це допоможе змусити Росію виконувати ували міжнародних інституцій.

«Сьогодні Росія так себе поводить, зловживаючи правом вето в Радбезі ООН. Але завтра чи післязавтра все може змінитися. І ми маємо бути готові для того, аби представити Російській Федерації всі рішення судів стосовно її міжнародно-правової відповідальності і подальшої компенсації шкоди, яку вона завдала», – пояснив Антон Кориневич.

Що ж до того, як визначатиметься обсяг компенсацій від Росії, то це питання наразі в роботі.

«Воно не є наразі сталим, бо агресія досі триває. Але звісно, що про репарації ніхто не забуде», – сказав Антон Кориневич.

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що планує знову відвідати Україну у межах розслідування воєнних злочинів Росії.

Крім цього, в інтерв’ю «Главкому» кандидат юридичних наук Микола Гнатовський, суддя Європейського суду з прав людини від України, який у минулому очолював Комітет Ради Європи з питань запобігання катуванням, заявив: нинішня фаза агресії РФ нарешті підштовхнула Міжнародний кримінальний суд перейти до стадії офіційного розслідування злочинів, які було скоєно з 2014 року. Це дуже важлива стадія, бо вона переходить у конкретні звинувачення конкретних людей із подальшим арештом.

«Ще 42 держави звернулися до Міжнародного кримінального суду із вимогою розслідувати злочини, що зараз вчиняються Росією на території України. Тож суд, якщо він буде наразі ефективним в Україні, має шанс, так би мовити, виправдатися за всі свої відносні невдачі попередніх двадцяти років», – пояснив Гнатовський.