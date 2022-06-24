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    Думки вголос

    Агент Кремля та російської церкви. Що відомо про Андрія Деркача

    • Ярослав Коцюба

      Експерт-релігієзнавець

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    народний депутат Андрій Деркач - Агент Кремля та російської церкви. Що відомо про Андрія Деркача
    народний депутат Андрій Деркач
    фото з відкритих джерел

    Андрій Деркач тісно інтегрований в діяльність РПЦ

    СБУ заявляє, що викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ, що мала допомогти ворогу захопити владу в Україні. До неї, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач, який, за даними Служби безпеки, курував створення низки приватних охоронних систем, іншими словами – готував бойовиків.

    Але про що мовчить СБУ, так це про те, що Андрій Деркач тісно інтегрований в діяльність РПЦ і УПЦ МП.

    Він:

    • є президентом Міжнародного фонду підтримки християнського кіно «Покров»;
    • входив до комісії Міжсоборного присутствія РПЦ (дорадчого органу Моспатріархату, який готує рішення щодо найважливіших питань внутрішнього і зовнішнього життя церкви);
    • їздив у Москву на офіційні заходи РПЦ;
    • як доцент Київської духовної академії і семінарії УПЦ МП читав в КДАіС курс «Державно-церковні відносини»;
    • входив у оргструктури низки церковних заходів УПЦ МП;
    • лобіює інтереси УПЦ МП у Верховній Раді;
    • є меценатом УПЦ МП.

    Якщо Андрій Деркач має такий вплив на філію РПЦ в Україні і таку вагу в церковному середовищі, то невже можуть бути сумніви, що це середовище не пов’язане з московською агентурою, враховуючи численні факти колаборації священників УПЦ МП на тимчасово окупованих територіях?

    І, до речі, на якому рівні влади «зависли» санкції проти патріарха Кирила (Гундяєва), який відкрито благословляє російських вбивць?

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    Джерело: блог Ярослава Коцюби

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    Теги: росія окупанти СБУ депутат війна РПЦ Україна Андрій Деркач окупація #stoprussia
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    Агент Кремля та російської церкви. Що відомо про Андрія Деркача