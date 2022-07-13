  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
  4. На Одещині засуджено агента РФ, який готував теракти в області
рус
    Новини

    На Одещині засуджено агента РФ, який готував теракти в області

    Суд першої інстанції виніс вирок вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна - На Одещині засуджено агента РФ, який готував теракти в області
    Суд першої інстанції виніс вирок вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна
    фото з відкритих джерел

    Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області

    За матеріалами Служби безпеки України до восьми років позбавлення волі засуджено агента російської військової розвідки, який спланував серію терактів в Одеській області. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Співробітники СБУ затримали зловмисника на початку січня цього року «на гарячому» – коли він вербував виконавця для майбутніх злочинів.

    У ході слідства встановлено, що агент-іноземець періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної Придністровської молдовської республіки.

    Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій і терористичних актів. Встановлено, що він організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року та понівечення пам'ятного знаку Героїв Небесної Сотні.

    Наступними об’єктами посягання агента мали стати офіси волонтерських та патріотичних організацій, а також військова техніка в Одеській області.

    Таким чином, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації в контексті нібито «наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв».

    Суд першої інстанції визнав агента винним за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України і виніс вирок – 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, на Черкащині СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке «заробляло» на внутрішньо переміщених особах. Також правоохоронці Вінницької області повідомили про підозру в державній зраді журналісту антиукраїнського ЗМІ, який, за даними слідства, створював та поширював публікації на шкоду Україні.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Одещина Україна вирок державна зрада окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Одещині засуджено агента РФ, який готував теракти в області