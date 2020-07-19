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    Суспільство

    В Україні найвищий рівень злочинності у Європі (рейтинг)

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    Станом на липень 2020 року Україна займає 47 місце за найвищим рівнем злочинності серед країн світу - В Україні найвищий рівень злочинності у Європі (рейтинг)
    Станом на липень 2020 року Україна займає 47 місце за найвищим рівнем злочинності серед країн світу

    Індекс злочинності в Україні становить 48,84, а індекс безпеки – 15,64

    Україна піднялась у рейтингу країн із найвищим рівнем злочинності у Європі та зайняла першу сходинку. Про це свідчать дані сервісу Numbeo.

    Як зазначається, рейтинг України в рейтингу становить 48,84. На другому місці – Швеція (47,43), на третьому Франція (47,37). Далі йдуть Молдова, Ірландія, Бельгія, Велика Британія та Італія.

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    Зауважимо, станом на липень 2020 року Україна займає 47 місце за найвищим рівнем злочинності серед країн світу. Трохи вище у списку – Іран, Марокко, Ефіопія і Чилі.

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    Очолила світовий рейтинг Венесуела (84,36), на другому місці – Папуа-Нова Гвінея (80,04), далі йдуть Південна Африка (77,29) та Афганістан (76,97).

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    Нагадаємо, міністр юстиції пояснив, на кого розраховані платні камери у СІЗО.

    Як повідомлялося, 30 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що з початку введення карантину в Україні зменшився рівень злочинності, однак активізувалися шахраї. Рівень злочинності в країні зменшився на 30%.

    кримінал Арсен Аваков рейтинг злочинність
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