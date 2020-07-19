В Україні найвищий рівень злочинності у Європі (рейтинг)



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Станом на липень 2020 року Україна займає 47 місце за найвищим рівнем злочинності серед країн світу

Індекс злочинності в Україні становить 48,84, а індекс безпеки – 15,64

Україна піднялась у рейтингу країн із найвищим рівнем злочинності у Європі та зайняла першу сходинку. Про це свідчать дані сервісу Numbeo.

Як зазначається, рейтинг України в рейтингу становить 48,84. На другому місці – Швеція (47,43), на третьому Франція (47,37). Далі йдуть Молдова, Ірландія, Бельгія, Велика Британія та Італія.

Зауважимо, станом на липень 2020 року Україна займає 47 місце за найвищим рівнем злочинності серед країн світу. Трохи вище у списку – Іран, Марокко, Ефіопія і Чилі.

Очолила світовий рейтинг Венесуела (84,36), на другому місці – Папуа-Нова Гвінея (80,04), далі йдуть Південна Африка (77,29) та Афганістан (76,97).

Нагадаємо, міністр юстиції пояснив, на кого розраховані платні камери у СІЗО.

Як повідомлялося, 30 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що з початку введення карантину в Україні зменшився рівень злочинності, однак активізувалися шахраї. Рівень злочинності в країні зменшився на 30%.