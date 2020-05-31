Міністр юстиції пояснив, на кого розраховані платні камери у СІЗО



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Малюська побував у платній камері запорізького СІЗО Фото: Дмитро Смольєнко/Укрінформ

«Платні камери вже користуються попитом» – Малюська

Платні камери в СІЗО, які зараз відкриваються в різних містах України, розраховані на «білокомірцеву злочинність».

Про це сьогодні у Запоріжжі сказав міністр юстиції України Денис Малюська.

Міністр побував у Запорізькому слідчому ізоляторі та у Вільнянській установі виконання покарань №11, де в рамках експериментального проєкту Міністерства юстиції України відкрито платні камери з поліпшеними умовами розміщення для ув’язнених.

«Як правило, люди, які вчинили тяжкі злочини не можуть і не платять за платні камери. Камери розраховані на білокомірцеву злочинність – шахрайство з фінансовими ресурсами, або ті, хто не може заплатити заставу або очікують поки застава буде зарахована», – сказав міністр юстиції.

У Запорізькому СІЗО перебувають 700 осіб, в установі є 120 камер для утримання спецконтингенту. Наразі тут з’явилась одна платна камера. Її площа 26 кв. м, в ній чотири ліжка, душ, телевізор, холодильник, мікрохвильова піч. Вартість «оренди» – 570 грн за добу, 1990 грн – за тиждень і 3410 грн – за місяць.

«Оплачують, як правило, на місяць. Це дешевше. Якщо людина вийшла раніше, то гроші (залишок) повертають», – додав Малюська.

За його словами, платні камери вже користуються попитом, наприклад, у Лук’янівському СІЗО вже є 4 «клієнти».

У Запоріжжі VIP-камера зможе прийняти першого «орендаря» з 10 червня, зараз триває процес оформлення документів. На ремонт камери та обладнання тут витратили близько 40 тис. гривень. Ремонт тривав місяць.

«Є пара осіб, які бажають заїхати в платну камеру. Поки вона в нас одна, якщо буде попит, то робитимемо ще», – сказав начальник ДУ «Запорізький слідчий ізолятор» Олексій Азаров.

За словами міністра юстиції, на експеримент з платними камерами наважились, аби прибрати корупцію та покращити умови тримання під вартою. «Фінансування не вистачає, і нам потрібно його заробляти. Ми отримували чимало скарг про те, що розподіл між камерами корупційний: в ліпшу камеру можна потрапити лише за хабар. Камери різні за станом, однакових камер для всіх немає у жодному місті. Прибрати корупцію і заробити гроші для ремонту камер – це наші ключові ідеї, які стоять за цим проєктом», – прокоментував Малюська.

Платні камери вже відкриті в СІЗО у Києві – 4, у Львові – 1, в Чернівцях – 1, Запоріжжі – 1 та Вільнянську – 1. Також відкривається камера з поліпшеними умовами у Дніпрі та Харкові.

Міністр юстиції Денис Малюська 30 травня без попередження перевірив умови проживання в’язнів у Херсонській області. Зокрема, він відвідав Херсонське СІЗО та Голопристанську колонію №7, де утримують засуджених, хворих на туберкульоз.

До сова, міністру юстиції, який скаржився на зарплатню, збільшили її втричі.

Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська спробував обід, що зазвичай готують у Київському слідчому ізоляторі, щоб перевірити його якість.

Нагадаємо, іще раніше в Лук’янівському СІЗО Києва в рамках експериментального проекту відкрилися перші платні камери. У них збільшена норма площі на людину і відгороджено санвузол. При цьому міністр юстиції не бачить в цьому проекті дискримінації за майновим принципом. Зазначимо, розцінки в Лук’янівському СІЗО на порядок вищі.

Джерело: Укрінформ