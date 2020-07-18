  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    На Запоріжжі пенсіонер зарізав у будинку престарілих товариша

    • Розсилка
    У Запоріжжі в будинку для літніх людей один пенсіонер зарізав іншого - На Запоріжжі пенсіонер зарізав у будинку престарілих товариша
    У Запоріжжі в будинку для літніх людей один пенсіонер зарізав іншого

    Між пенсіонерами раптово виникла сварка, в ході якої старший з опонентів наніс молодшому кілька смертельних ножових поранень

    В одному з будинків для престарілих у Запорізькій області через конфлікт між чоловіками пенсіонер вбив свого товариша ножем.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Запорізької області.

    «17 липня о 8:25 до Комунарського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в одній з кімнат геріатричного центру, розташованого по вулиці Європейській в місті Запоріжжя, виявлено труп пенсіонера 1946 року народження з тілесними ушкодженнями», — йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що співробітники сектору кримінальної поліції вийшли на слід зловмисника. Ним виявився чоловік 1945 року народження, який також проживає у геріатричному центрі.

    «Встановлено, що між пенсіонерами раптово виникла сварка, в ході якої старший з опонентів наніс молодшому кілька смертельних ножових поранень в область грудної клітини», — додали в поліції.

    Слідчим Комунарського відділення поліції фігуранту повідомлено про підозру за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років

    Запоріжжя кримінал вбивство чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ