На Запоріжжі пенсіонер зарізав у будинку престарілих товариша



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У Запоріжжі в будинку для літніх людей один пенсіонер зарізав іншого

Між пенсіонерами раптово виникла сварка, в ході якої старший з опонентів наніс молодшому кілька смертельних ножових поранень

В одному з будинків для престарілих у Запорізькій області через конфлікт між чоловіками пенсіонер вбив свого товариша ножем.

Про це повідомляє пресслужба поліції Запорізької області.

«17 липня о 8:25 до Комунарського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в одній з кімнат геріатричного центру, розташованого по вулиці Європейській в місті Запоріжжя, виявлено труп пенсіонера 1946 року народження з тілесними ушкодженнями», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники сектору кримінальної поліції вийшли на слід зловмисника. Ним виявився чоловік 1945 року народження, який також проживає у геріатричному центрі.

«Встановлено, що між пенсіонерами раптово виникла сварка, в ході якої старший з опонентів наніс молодшому кілька смертельних ножових поранень в область грудної клітини», — додали в поліції.

Слідчим Комунарського відділення поліції фігуранту повідомлено про підозру за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років