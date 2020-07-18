Кумири, ідоли, секс-символи... Гаряча двадцятка молодих акторів України культурний фронт

Нові зірки нового десятиліття. Топ-2020

«Главком» котрий рік уважно моніторить вітчизняні вистави та фільми у пошуках нових зірок. Наш попередній рейтинг молодих та перспективних викликав справжній ажіотаж. Багато з хлопців та дівчат, які обрали акторську професію і потрапили у той перелік, довели, що сталось це зовсім невипадково. Усі вони мають величезний потенціал, а деякі вже стати кумирами, секс-символами та майстрами акторського мистецтва.

Динамічний розвиток театрального та кінобізнесу в останні роки був би неможливим без плеяди молодих зірок. Тому справа відзначення яскравих і непересічних має жити і далі. Та цього разу «Главком» суттєво вдосконалив процес відбору.

Який мотив рейтингу?

Мотивація творення нового рейтингу об’єктивна та очевидна – карантинний період та самоізоляція багатьом з нас дали змогу надолужити пропущене: переглянути в мережі чимало нових українських стрічок та вистав, а отже, зробити для себе певні висновки та відкриття. Обирати є з чого – рясне сузір’я молодих українських акторів, що за роки війни та інших випробувань у державі активно заявили про себе на екрані, на сценах.

Які рамки рейтингу?

Оглядаючи акторські лави «Главком» сфокусував увагу лише на молодих митцях з віковим рубежем 30 років. І, звісно, з певним творчим доробком (помітною фільмографією, зокрема).

Хто експерти?

У цьому питанні цього року є ноу-хау. Простіше було би опитати журналістів, які відслідковують кінопроцес. Можна було би опитати і кастинг-директорів, але у кожного з них є свій пул акторів.

«Главком» пішов іншим шляхом. Ми звернулися до вже визнаних зірок українського театру та кіно з проханням назвати імена перспективних молодих колег. Тобто, по суті, експерти мали обрати своїх наступників.

Приємно, що на ідею щиро відгукнулися. Метри сцени і кадру згадали чимало гідних молодих імен.

Дякуємо всім акторам, які знайшли час і визначились зі своїми фаворитами.

Ірма Вітовська, Заслужена артистка України, («Леся+Рома», «Брама», «Мої думки тихі»);

Володимир Горянський, Народний артист України («День народження Буржуя», «Останній москаль», «Слуга народу»);

Ольга Сумська, Народна артистка України («Роксолана», «Гречанка», «Кріпосна»);

Віталіна Біблів, актриса театру «Золоті Ворота», лауреат національної премії «Золота Дзиґа» («Пісня Пісень», «Офіценські дружини», «Свати-2», «Будиночок з вежею»);

В’ячеслав Довженко, актор Київського театру на Подолі («Кіборги», «Дільничний з ДВРЗ»);

Назар Задніпровський, Народний артист України («Скажене Весілля);

Яніна Соколова, актриса, журналістка, телеведуча;

Роман Ясіновський, актор театру і кіно. («Кіборги», «Спіймати Кайдаша»);

Наталя Васько, вже колишня актриса Молодого театру, лауреат «Золотої Дзиґи» («Гніздо Горлиці», «Крути-1918», «Кріпосна»);

Віталій Салій, актор Театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра, номінант премії «Золота Дзиґа». («Крути-1918», «Птах душі», «Не зарікайся», «Капітанша»);

Дмитро Лаленков, Заслужений артист України «Принцеса на бобах», «Леся +Рома», «Слуга народу-2»).

Загалом наші мастите журі в межах проєкту назвало десятки прізвищ зірок, які починають сходити. І принцип формування шорт-листа – суто арифметичний. Тобто в основі – кількість згадок про того чи іншого актора.

Загальними зусиллями вдалося визначити два десятки лідерів молодої плеяди акторів. У першу трійку беззаперечних фаворитів увійшли Марина Кошкіна, Олександр Рудинський та Анастасія Пустовіт. Імена цих акторів згадувались більшістю членів журі.

1. Марина Кошкіна

Актриса Київського Національного театру імені Івана Франка. Народилася в багатодітній родині на Луганщині (місто Кремінна). Учениця Богдана Бенюка

В доробку Марини добрий десяток телепроектів, а також повнометражні художні фільми – «Кіборги», «Будинок «Слово», «Захар Беркут».

Деякі наші зіркові експерти, зокрема Ірма Вітовська, передбачають, що наступний 2021 рік може стати «роком Кошкіної», коли до широкого загалу та кіноспільноти нарешті дійдуть найновіші проекти за участю молодої актриси – «Віддана», «Забуті», «Із зав’язаними очима».

Вихід деяких стрічок передбачався цьогоріч, але коронавірус змістив графіки релізів та фестивальних прем’єр. Отже, треба чекати.

Особливі ставки у зв’язку з Мариною роблять на фільм «Із зав’язаними очима», де вона грає дівчину Юлю, спортсменку ММА (в боях без правил). Той, хто бачив окремі робочі фрагменти нової стрічки, переконаний, що на неї чекає і касовий, і художній успіх. Дай Боже, як кажуть.

З боку укладача рейтингу зазначу, що Марина сьогодні є лідеркою і в деяких театральних пасьянсах. Вона стала номінантом премії «Київська пектораль» за кращу жіночу роль у виставі столичних франківців «Лимерівна». Режисер Іван Уривський побачив Марину у виставі Молодого театру «Гагарін і Барселона» (режисер Андрій Білоус) і вирішив, що його Лимерівна з п’єси Панаса Мирного має бути саме така – не волоока класична красуня-брюнетка з тугою косою, а дівчина-бешкетниця, яка марить про свободу та право власного вибору.

2. Олександр Рудинський

Актор Київського Національного театру імені Івана Франка, один з найпомітніших учнів Дмитра Богомазова. Народився у Миколаєві

Його яскравість має зовнішні фактори. В тусовці його інколи називають «Рудий» (за яскравий колір волосся).

Широку глядацьку популярність та упізнаваність Олександру Рудинському принесла головна роль Ніка в українському молодіжному серіалі «Перші ластівки».

У фільмографії Рудинського також проекти: «Одинадцять дітей з Моршина», «Село на мільйон», «Черговий лікар», «Подорожники», «За законами воєнного часу» та інші.

На сцені франківців він поки чекає свою знакову головну роль, а відтак не цурається ні маленьких ролей, ні вводів у старі вистави. Бо нема маленьких ролей, а є лише лінощі.

Сашко каже, що після «Перших ластівок» його почали впізнавати на вулиці та в транспорті, але така упізнаваність, на його погляд, може бути корисною тільки для театральної справи, щоби глядачі, зацікавившись молодим актором після кіно, згодом прийшли і в театр, а вже там визначилися зі своїми вподобаннями.

Улюблений актор Рудинського – Євген Миронов. У Рудинського також репутація надійного друга.

3. Анастасія Пустовіт

Актриса Київського театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра. Народилася в Скадовську

Переконливий і помітний творчий успіх прийшов до актриси після участі у фільмі Марисі Нікітюк «Коли падають дерева», де вона зіграла Ларису. 2018 року на Одеському міжнародному кінофестивалі Анастасія землю роль отримала нагороду у номінації «Найкраща акторська робота».

Анастасія активно задіяна не тільки в кіно (фільми та серіали «Тінь кохання», «Подаруй мені щастя», «Пташка співоча»), але й на театральній сцені. Популярні вистави – «Клас» (режисер Стас Жирков), «Погані дороги» (Тамара Трунова), «12-та ніч» (Дмитро Богомазов), «Дім на краю душі» (Тамара Трунова).

Очевидно, що цю актрису, як героїню та свою музу високо цінують провідні українські театральні та кінорежисери. І не має сумнівів, що попереду в неї інші помітні проекти, як на сцені, так і на кіноекрані.

4. Даша Легейда

Актриса Національного театру ім. І. Франка. Народилася в Одесі

Красуня-одеситка (учениця режисера Стаса Мойсеєва), як риба у воді, вільно почувається у хитросплетіннях драматичних кіносюжетів (проекти «Спокуса», «Безсмертник», «Артистка», «Кріпосна»).

На сцені Київського театру ім. Івана Франка задіяна у виставах «Ідіот», «Всі мої сини», «Поминальна молитва».

Запит на красиву різнопланову героїню в театрі і кіно буде завжди.

5. Поліна Василина

Акторка кіно. Народилася у Києві

На особистій сторінці юної актриси у Вікіпедії значиться близько 20 проектів за її участю. Серед таких «Скажене весілля», «Спокуса», «Рідна кров», «Дорога додому», «Крути.1918».

Поліна Русланівна – учениця майстерні Тараса Денисенка.

6. Іван Шаран

Актор Національного театру ім. І. Франка. Народився в Бориславі

Герой кінопроєктів «Шляхетні волоцюги», «Великі Вуйки», «Останній москаль», «Артист».

У театрі імені Івана Франка грає помітні ролі у виставах «Буна», «Земля», «Коріолан».

Назар Задніпровський вважає, що за гарного збігу творчих обставин цей молодий актор-франківець згодом може виявити художній потенціал на рівні молодого Богдана Ступки.

Така оцінка від колеги з рідного театру дорогого коштує.

7. Антоніна Хижняк

Акторка. Народилася на Київщині (м. Українка)

Роль-виклик – Мотря з проекту СТБ «Спіймати Кайдаша». Як би автори сучасного фільму не намагалися дистанціюватися від класичного оригіналу І.Нечуя-Левицького, але присутність такоі Мотрі (Хижняк) додала у цей фільм справжній характер нечуєвих героїнь: серце з перцем, емоційний норов, народний (складний) характер.

Здається, така помітна роль має відкрити для молодої актриси двері в різні нові кінопроекти та драматичні театри.

8. Наталя Бабенко

Акторка театру і кіно. Народилася в місті Енергодар

Можливо, найважливіша її роль (на сьогодні) – легкоатлетка Оксана у спортивній драмі «Пульс» (на основі реальних подій). Під час зйомок актриса інтенсивно займалася спортом, познайомилася у Дніпрі зі спортсменкою Оксаною Боторчук і це допомогло актрисі у роботі над роллю.

9. Андрій Лідаговський

Актор

Кажуть, що він є непрофесійним актором, одначе українські кінокритики вже назвали його відкриттям року після фільму «Мої думки тихі». Високий атмосферний герой. Для актора такого психотипу надзвичайно важливо знайти свого режисера. І Андрій знайшов такого – це режисер Антоніо Лукіч, який поставив «Думки», відкрив Лідаговського і подарував чудового екранного сина Ірмі Вітовській.

10. Тарас Цимбалюк

Актор театру та кіно (сьогодні грає на сцені рідко). Народився у Корсунь-Шевченківському

Тарас – актор на ролі справжніх (помітних) українських героїв. Таких він і зіграв у проектах «Чорний Ворон» (Іван), «Спіймати Кайдаша» (Карпо). А ще народні маси запам’ятали його як красеня-коваля у серіалі «Кріпосна».

На сьогодні у доробку Тараса близько 60 кінопроектів різних форматів та жанрів. Водночас саме за таким героєм плаче українська сцена! Гриця нема кому грати, а тут таке добро у серіалах пропадає... Такі герої і нам потрібні!

11. Євген Ламах

Кіноактор, номінант премії Кіногалузі. Народився на Сумщині (Лебедин)

У доробку Євгена вже є два знакових кінопроєкти – «Черкаси» та «Крути-1918». Плюс – добрий десяток телевізійних фільмів.

Виразна зовнішність та внутрішня артистична гнучкість, ці риси якраз і вирізняють Ламаха серед деяких ровесників-акторів і допомагають не забути його героїв відразу ж після перегляду кінострічки.

12. Анна Адамович

Кіноактора. Народилася у Києві

У доробку молодої актриси – рейтингові популярні телепроекти, такі, як «Нитки долі», «Жіночий лікар», «Тільки не відпускай мене», «Нюхач-2», «Клан ювелірів». Попрацювала актриса також з оскароносним режисером Вадимом Перельманом (фільм «Купи мене!»).

13. Андрій Федінчик

Актор театру, кіно, дубляжу

Народився в Улан-Баторі. Дитинство – Житомир, навчання і кар’єра - Київ. Учень видатного актора Юрія Миколайовича Мажуги.

Зіграв Олексу Савицького у фільмі «Крути-1918». Вікіпедія наполягає, що це перша роль молодого актора у повнометражному фільмі.

Серіальний доробок актора теж чималий, починаючи від всюдисущого «Мухтара», пригоди якого не оминули, мабуть, жодного українського актора теперішніх часів.

Андрій на екрані – відкрита емоція, романтизм, обов’язковий прихований другий план.

Актор з очевидною і цікавою перспективою.

14. Ксенія Мішина

Акторка театру і кіно, учениця Дмитра Богомазова. Народилася у Севастополі

Зірка проєктів «Кріпосна», «Не відпускай»,«У неділю рано зілля копала», «Маркус».

Актриса на ролі фатальних героїнь, жінок-вамп, які їй завжди вдається грати переконливо, стильно та смачно.

Наш ексклюзивний український аналог Джоан Колінз. У доробку актриси – майже три десятки проектів різної ваги та жанрів. Де би не знімалася, фатальна краса притягує глядача до екрану і іноді виникає враження, що насправді грає запрошена голівудська зірка.

Як казала Фаїна Раневська, «красота – это страшная сила»!

15. Міла Сивацька

Кіноакторка, фотомодель, співачка. Народилася у Києві

Міла Олексіївна стала зірочкою ще зі своїх перших кроків у шоу-бізнесі. Участь у дитячому Євробаченні, проект «Голос. Діти», робота фотомоделлю для обкладинок дитячих журналів та каталогів.

У кіно – з 10 років. У її фільмографії є епічні саги – «Нитки долі», «Хазяйка».

Ольга Сумська щиро підтримує свою молоду колегу і відзначає її серйозний потенціал, який згодом розкриється у наступних проектах. Рання слава Міли народжує навколо і хейтерські зазіхання, але тільки і тільки робота доводить право молодої успішної актриси займати те місце, яке сьогодні вона і зайняла у сучасному кінобізнесі.

16. Вадим Головко

Актор театру і кіно. Народився в Одесі

Головний його фільм – «За правом любові» (2018), де актор зіграв Петра-Дмитра Кречета, котрий втратив пам’ять після катастрофи, а згодом його дружина виходить заміж за іншого, а потім доля знову їх зводить (і так далі, за фірмовим сценарієм Тетяни Гнєдаш).

Фільм демонструвався на «1+1», отримавши багатомільйонну аудиторію і подарувавши одеському акторові миттєву впізнаваність серед глядачів.

Вадим – одеський Жерар Філіп. Актор романтичної зовнішності та глибокої інтелектуальної напруги.

Ці риси він гідно демонструє на українській театральній сцені в Одесі – у виставах «Містифікація», «Турандот», «Вона його любила».

17. Наталія Денисенко

Кіноакторка. Народилася в Чернігові

Знімалася у фільмах «Ніч Святого Валентина», «Село на мільйон», «Століття Якова», «Казка старого мельника», «Дорога додому», «Кріпосна».

Звісно, був у кінобіографії і фатальний детективний «Пес» (куди ж без нього?).

Займається кінодубляжем, задіяна в незалежних театральних проєктах.

18. Іван Бліндар

Актор театру і кіно. Народився в Івано-Франківську

Зірка не тільки місцева, але й з претензіями на всеукраїнський масштаб. У рідному театрі дихає у спину Роману Луцькому (загально визнаний секс-символ нового українського кіно).

Фільми Івана – «Кров’янка» (короткий метр), «Коли падають дерева», «Шлях мерця», «Сквот-32».

Актор-запальничка, безперебійні вибухи артистичної енергії, здатність переконливо грати на сцені Котигорошка, Тіля Уленшпігеля, Евріала (в Енеіді), а також алкоголіка-художника Моріса Утрілло (в «Модільяні»).

Самобутній яскравий актор- самородок, який також чекає в українському кіно на свого кінорежисера.

Кастинг-директора, здається, він вже знайшов. (А цього немало).

19. Даша Плахтій

Кіноакторка, учениця Дмитра Богомазова. Народилася в Павлограді

Одна з найзатребуваніших кіноактрис свого покоління («Стрімголов», «Жіночий лікар», «Пастка», «Незламна»).

На 2021 й рік перенесли прем’єри очікуваної кіноcтрічки «Довбуш» режисера Олеся Саніна, де у Даші головна роль Марічки. Режисер обіцяє у своєму фільмі яскраві акторські творчі вибухи.

20. Анатоль фон Філандра

Актор театру і кіно. Народився у Києві

Працював у Молодому театрі, де грав, як Бог, у камерній виставі Гра в Бога. Потім грав у театрі «Актор» у виставі «Двоє на гойдалці». Знімався – «Село на мільйон», «Нитки долі». Але найбільший його успіх – Моріарті, віртурозна пародія на роль Ендрю Скотта у британському серіалі Шерлок (це був гумористичний серіал від Студії Квартал 95). Цього самобутнього трохи екзотичного актора виділяли, ще коли він ще грав у Молодому театрі. Нині він виховує маленького сина Крістіана-Доріана. Особливо відзначив актора Володимир Горянський у межах нашого рейтингу.

Кожен барон мріє бути королем (екрану).

Зіркові актори-експерти також згадували у своїх відповідях серед таких талановитих молодих акторів...

Павло Шпегун

Роб Фельдман

Максим Самчик

Макар Тихомиров

Ремзі Білялов

Лілія Цвєлікова

Дарія Баріхашвілі

Антон Соловей

Костя Октябрьський

Анастасія Євтушенко

Резюме

Той чи інший рейтинг акторів не є соціологічним опитуванням, на кшталт замірів політичного лідерства. Він є насамперед творчою версією, мета якої – підтримка молодих українських митців та ствердження їх на художньому і медійному ландшафті.

І, мабуть, кожен міг запропонувати до такого переліку кращих інші імена, інших фаворитів. Це буде свідчити лише про одне – в українському театрі і кіно дійсно є зараз активне молоде покоління, яке згодом визначатиме вектори та тренди нашого екранного та сценічного мистецтва.

Один з наших експертів, суперпопулярний Вячеслав Довженко, щиро зізнався, що йому насправді доволі важко визначати трійку чи навіть п’ятірку молодих потенційних зірок. Адже талановитої молоді дуже багато.

«Бажаю їм усім тримати марку! Дай Боже, витримати шалену дистанцію і не розмінятися на тимчасові бонуси, не розчавитись у великій масі невиправданих сподівань і розтоптаних самолюбств...».

Олег Вергеліс, театральний критик, для «Главкома»