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Негода в Одесі: наслідки вражають (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Негода в Одесі: наслідки вражають (відео)
Багато машин перетворились на човники
скріншот з відео

Сьогоднішня злива тривала всього кілька хвилин, але інфраструктура міста не впоралась

Одесити продовжують викладати в соцмережі відео з наслідками потужної зливи, яка пройшла сьогодні в першій половині дня.

Як повідомили в Одеській міськраді, через зливу затопило частину вулиць і були проблеми з транспортним сполученням. Було тимчасово призупинено рух громадського транспорту, але станом на зараз, рух поступово відновлюється.

Так само важко було проїхатись приватним авто, адже на більшості доріг потрібно було брати човен, аби дістатися пункту призначення.

Крім цього, містяни зняли, як по одеських вулицях, неспішно пливуть сміттєві баки.

Нагадаємо, до ліквідації наслідків негоди залучено 8 бригад, 24 одиниці техніки та 311 комунальників.

Крім того, 16 серпня, по всій Україні очікуються грози, а в деяких регіонах – значні дощі. Через це оголошено штормове попередження. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«16 серпня в Україні грози, на Прикарпатті та у більшості центральних областей значні дощі», – йдеться у попередженні. 

Як зазначається, через негоду по всій Україні оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Теги: стихійні лиха Одеса

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