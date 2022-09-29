29 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Цей день вважається несприятливим для переїздів

У четвер, 29 вересня, відзначають Всесвітній день здоров'я сітківки ока, Всесвітній день серця, День отоларинголога, День пам’яті трагедії Бабиного Яру, Всесвітній День моря.

Також в цей день в Аргентині – День винахідника, Бруней – День Конституції, Еквадор – День бабусі та дідуся, США – Національний день кави Моккачіно.

День пам’яті трагедії Бабиного Яру

Бабин Яр - одне з всесвітньо відомих місць трагедій, які стали символом Голокосту, урочище на північно-західній околиці Києва. За два дні 29 та 30 вересня 1941-го року, за офіційними історичними свідченням, там розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Це були не лише жителі Києва, а і біженці з окупованих українських регіонів, що прибули до міста у надії на порятунок.

Масові розстріли у Бабиному Яру та розташованому поруч із ним Сирецькому концтаборі проводилися і пізніше, аж до звільнення Києва від окупації.

Під час німецької окупації Києва у 1941—1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів німецькими окупантами за етнічною ознакою — євреїв та циган, мирного населення і радянських військовополонених, а також партійних та радянських активістів, підпільників, членів Організації Українських Націоналістів (переважно членів ОУН-м), заручників, психічнохворих, «саботажників» і порушників комендантської години та тих, хто чимось не догодив владі «вищої раси», яка будувала свій «арійський мир».

Всесвітній день серця

Всесвітній день серця проводиться за ініціативою Всесвітньої федерації серця за підтримки Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я з 2000 року. Ця подія щорічного характеру, яка відзначалася в останню неділю вересня. З 2011-го року - фіксована дата - 29-те вересня. Метою цього міжнародного дня є підвищення обізнаності населення про хвороби серця, правильний спосіб життя для їх попередження і пропаганда профілактичних заходів для зменшення смертності від хвороб серця.

Серцево-судинні захворювання є однією з провідних причин смерті у світі. Метою проведення в цей день заходів є необхідність максимального залучення уваги людей до свого здоров’я, формування розуміння того, що на виникнення і перебіг хвороби можна і потрібно активно впливати.

Основні фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань - це артеріальні гіпертензії, підвищений рівень загального холестерину крові та його фракцій, надмірна вага, гіподинамії, тютюнопаління і стреси.

Всесвітній день моря

Це один з міжнародних днів у системі Організації Об’єднаних Націй. Відзначається з 1978 року за рішенням Х сесії Асамблеї Міжурядової морської консультативної організації (ИМКО) в останній четвер вересня.

Мета Всесвітнього дня моря привернути увагу міжнародної громадськості до того, який непоправний збиток морям і океанам наносять перелов риби, забруднення водоймищ і глобальне потепління. Два найбільш важливі завдання - підвищення безпеки на морі і попередження забруднення морського середовища, зокрема нафтою.

Близько 70% планети покрито водою. Біомаса всіх морських мешканців - від водоростей до блакитних китів - складає 90% біомаси всіх живих організмів планети. Існування більшості представників різних видів морської флори і фауни пов’язано з кораловими рифами.

Яке церковне свято

29 вересня Православна церква вшановує пам’ять мучениці Людмили, княгині Чеської, яка за дотримання традицій християнської віри була вбита своєю невісткою.

Свята Людмила жила в кінці ІХ– на початку Х століття. Вона була донькою сербського князя. Людмила вийшла заміж за чеського князя Боривоя і разом з чоловіком прийняла святе хрещення від святителя Мефодія, архієпископа Моравського, просвітителя слов’ян.

Ставши християнами, подружжя піклувалося про просвітлення свого народу світлом Христової віри. Рано овдовівши, свята Людмила вела суворе життя і продовжувала піклуватися про Церкву в правління сина Вратіслава. Це викликало ненaвисть невістки – дружини сина, Драгоміри.

Після смepті сина Вратіслава на престол вступив юний онук Людмили – В’ячеслав. Користуючись молодістю і недосвідченістю правителя, вісімнадцятирічного В’ячеслава, Драгоміра знову стала впроваджувати серед народу язичницькі звичаї.

Свята Людмила пішла в місто Течин, де під час молитви була yдyшена вбивцями, яких послала Драгоміра. Мощі святої були пoховані в Течині біля міської стіни. Над її мoгилою стали відбуватися чудесні знамення і численні зцілення.

Народні прикмети:

Чим тепліша і сухіша погода в цей день, тим пізніше зима настане. Якщо день сонячний і погожий, сильних холодів не буде, а зима буде м'якою.

Якщо грім гримить, то зима буде холодна і безсніжна.

Якщо 29 вересня плюсова температура за вікном, то холоди настануть нескоро.

Галки в зграї зібралися – до ясної погоди.

Листя на деревах пожовкло, але не падає – осінь буде довгою.

Зірки вранці мерехтять – до зміни погоди.

Шпаки в теплі краї не полетіли – тепло триватиме ще довгий час.

Що не рекомендується робити:

Не можна в цей день починати нових справ.

Цілуватися сьогодні не бажано – до розлуки.

Якщо до хати залетіла пташка, то її не можна відпускати. Потрібно протримати її до весни та вилікувати.

Цей день також вважається несприятливим для переїздів і тривалих поїздок.

Іменини

У середу, 29 вересня, іменини відзначають Віктор, Йосип, Людмила, Михаїл, Гавриїл, Рафаїл.