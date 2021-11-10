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    В Україні розробили бронежилет для жінок (відео)

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    Кілька екземплярів&nbsp;бронежилетів військовослужбовці-жінки Київського гарнізону Нацгвардії вже тестують на собі - В Україні розробили бронежилет для жінок (відео)
    Кілька екземплярів бронежилетів військовослужбовці-жінки Київського гарнізону Нацгвардії вже тестують на собі
    скріншот з відео

    Щоб забезпечити жінкам комфорт та захист під час несення служби, для них розробили бронежилет

    В Україні для жінок-військовослужбовців розробили бронежилети. Про це повідомила у Facebook заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян.

    Вона зазначила, що інтеграція жінок в армію та Нацгвардію активно відбувається останні кілька років, і щоб забезпечити їм комфорт та захист під час несення служби, для них розробили бронежилет.

    «Кілька екземплярів військовослужбовці-жінки Київського гарнізону Нацгвардії отримали від виробника бронезахисту та вже тестують на собі. Чекаємо на відгуки», – написала Акопян.

    Заступниця глави МВС додала, що існує ще багато організаційних та функціональних речей, які треба перебудувати у системі з урахуванням особливостей та потреб жінок на службі.

    До слова, у Києві ветеран АТО подолав «десятку» у військовій амуніції вагою понад 30 кг.

    Теги: МВС Нацгвардія військові жінка
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    В Україні розробили бронежилет для жінок (відео)