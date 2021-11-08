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    У США презентували виставку портретів українських жінок-вчених (фото)

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    Основою виставки стала колекція стилізованих портретів науковиць - У США презентували виставку портретів українських жінок-вчених (фото)
    Основою виставки стала колекція стилізованих портретів науковиць
    фото пресслужба

    Особливістю виставки стали підписи для картин

    У Генеральному консульстві України в Сан-Франциско (США) 4 листопада відбулася презентація художньо-просвітницької виставки «Наука – це вона». Виставка розповідає про дванадцять видатних вітчизняних жінок-вчених. Відкриття відбулося в рамках урочистого прийому з нагоди 30-річчя Незалежності України.

    Основою виставки стала колекція стилізованих портретів науковиць. Їх створили провідні українські ілюстратори, серед яких Сергій Майдуков, автор ілюстрацій для LA Times, New York Times, Wall Street Journal та інших американських видань.

    Представники Генерального консульства України в Сан-Франциско підкреслили актуальність проєкту для світової спільноти.

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    У США презентували виставку портретів українських жінок-вчених (фото)
    У США презентували виставку портретів українських жінок-вчених (фото)
    У США презентували виставку портретів українських жінок-вчених (фото)
    У США презентували виставку портретів українських жінок-вчених (фото)
    У США презентували виставку портретів українських жінок-вчених (фото)
    У США презентували виставку портретів українських жінок-вчених (фото)
    У США презентували виставку портретів українських жінок-вчених (фото)
    У США презентували виставку портретів українських жінок-вчених (фото)
    У США презентували виставку портретів українських жінок-вчених (фото)
    У США презентували виставку портретів українських жінок-вчених (фото)

    «Просування ґендерної рівності у науці – це дуже важлива справа для будь-якої країни світу. Вже давно доведено, що ґендерна збалансованість у будь-якій сфері призводить до її розквіту. А рольові моделі – найкращий спосіб підбадьорити молодь», – наголосив Генеральний консул України у Сан-Франциско Дмитро Кушнерук.

    Особливістю виставки стали підписи для картин. Це есе про кожну героїню виставки, які перемогли у всеукраїнському конкурсі серед дівчат віком від 14 до 21 року.

    «Америка завжди була і залишається однією з країн, що найактивніше пропагує ґендерну рівність. А також країною, що знає історії, в яких жінку-вчену довгий час несправедливо не визнавали. Наприклад, історію Міріам Менкін. Ця вчена зробила переворот у репродуктивній медицині, вперше здійснивши штучне запліднення, проте довгий час цю заслугу приписували виключно її керівнику Джону Року», – зазначив ініціатор «Наука – це вона», засновник технологічної компанії Roosh, Сергій Токарєв.

    Нагадаємо, раніше виставку можна було побачити на станції «Золоті ворота» у Києві.

    Теги: США мистецтво наука виставка жінка
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    У США презентували виставку портретів українських жінок-вчених (фото)