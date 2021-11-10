Голова «Слуги народу» хоче, щоб його наступником стала жінка

Корнієнко заявив, що шортлист кандидатів на його посаду перетвориться на реальну пропозицію вже після з’їзду партії

Чинний голова політичної партії «Слуга народу» та перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко розповів про свого наступника на посаді очільника голови партії.

«Я буду пропонувати певну кандидатуру. Звичайно, ми її спочатку узгодимо всередині партії та з президентом, тому що він є політичним лідером нашої партії. Це точно буде гідна людина. У нас є багато професіоналів, які показали себе у різних сферах – в парламенті, в роботі з депутатами, партійному будівництві. Вибрати є з кого», – заявив Корнієнко під час інтерв’ю «24 каналу», інформує пресслужба «Слуги народу».

Він засвідчив, що всередині команди завжди є обговорення кандидатур, а також діє принцип меритократії, коли люди, які проявили себе як професіонали, йдуть на підвищення.

«Так було з Віктором Ляшком, Олександром Кубраковим, зараз з Іриною Верещук. Це також спрацювало і в моєму випадку», – заявив очільник партії.

Також він зазначив, що до рішення з’їзду залишається на посаді голови партії «Слуга народу», а кандидатури, які зараз обговорюють у ЗМІ, дійсно входять до кола кандидатів на цю посаду.

«Ці люди в шортлисті. Я сподіваюся, що це буде жінка. Олена Шуляк також є у цьому шортлисті, і вона серед тих, кого б я, можливо, пропонував би. Але шортлист перетвориться на реальну пропозицію вже після з’їзду», – констатував Корнієнко.

8 листопада стало відомо, що Олександр Корнієнко залишає посаду голови партії «Слуга народу». Корнієнко має намір зосередитися на роботі першим заступником спікера Верховної Ради України.

ЗМІ повідомили, що новим головою партії «Слуга народу» планують призначити нардепа Олену Шуляк

Як відомо, 19 жовтня Рада обрала Корнієнка віцеспікером.

1 листопада фракція «Слуга народу» призначила народного депутата Андрія Мотовиловця першим заступником голови фракції.

До слова, минулого тижня Корнієнко назвав нардепа, якому загрожує виключення зі «Слуги народу». До кінця листопада пройде з'їзд «слуг», на якому обговорюватиметься подальше перебування Артема Дмитрука в лавах партії.