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    У Києві ветеран АТО подолав «десятку» у військовій амуніції вагою понад 30 кг

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    Леонід Остальцев долав дистанцію 10 км у військовому спорядженні - У Києві ветеран АТО подолав «десятку» у військовій амуніції вагою понад 30 кг

    Леонід Остальцев долав дистанцію 10 км у військовому спорядженні

    Фото: «Нова пошта»

    Забіг ветеран АТО присвятив своєму другові Олексію Буслаєву

    3 жовтня у заході «Нова пошта напівмарафон. Київ» брав участь бігун у військовому спорядженні. «Найважчий забіг», що подолав ветеран російсько-української війни Леонід Остальцев, було присвячено українським військовим, які вже 7 років щодня долають «марафони» на фронті.

    «У 2014–2015 роках я служив на Донбасі як піхотинець. Щодня з побратимами ми долали відстані й виконували бойові завдання, не знаючи, що нас чекає попереду. Комплектація бійця доволі важка: це і бронежилет, і зброя, і боєприпаси. Загалом вага може перевищувати 30 кілограмів, – ділиться спогадами Остальцев. – «Найважчий забіг», який я подолав, безумовно, не зрівняється з випробуваннями на війні. Але для нас це спосіб нагадати про хлопців та дівчат, що нині на фронті роблять усе, щоб мирні забіги могли проводити в Києві та інших вільних містах України».

    Забіг довжиною 10 кілометрів ветеран АТО присвятив своєму другові Олексію Буслаєву, кулеметнику 30-ї окремої механізованої бригади, що загинув 6 лютого 2015 року поблизу Дебальцевого.

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    У Києві ветеран АТО подолав «десятку» у військовій амуніції вагою понад 30 кг
    У Києві ветеран АТО подолав «десятку» у військовій амуніції вагою понад 30 кг
    У Києві ветеран АТО подолав «десятку» у військовій амуніції вагою понад 30 кг
    Фото: «Нова пошта»

    Герой «Найважчого забігу» Леонід Остальцев пішов добровольцем на Донбас 2014-го, одразу після вторгнення російських військ. Служив у складі 30-ї бригади у першому батальйоні. Після повернення з фронту створив бізнес, у який працевлаштовує ветеранів і допомагає їм адаптуватися до цивільного життя.

    Нагадаємо, 10 жовтня в Києві відбудеться благодійний Український військовий забіг (Military Run UA) до 30-річчя Збройних сил України.

    Теги: Київ спорт напівмарафон учасники АТО
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    У Києві ветеран АТО подолав «десятку» у військовій амуніції вагою понад 30 кг