В Україні сьогодні вхурделить: в яких областях очікується негода
Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов
У понеділок, 3 січня, у деяких регіонах України очікується значний сніг, хуртовини. Про це попереджає пресслужба ДСНС України.
Зокрема, сильний снігопад буде в:
- Чернігівській,
- Сумській,
- Полтавській областях.
У північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця,
В Україні протягом доби пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).
У Києві та Київській області 3 січня вночі на дорогах ожеледиця, протягом доби пориви вітру 15-20 м/с.
Нагадаємо, Україну до Різдва очікують справжні погодні гойдалки, які запам'ятаються відлигою та різкими нічними морозами до -12 градусів.