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    В Україні сьогодні вхурделить: в яких областях очікується негода

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    В Україні оголошено&nbsp;І рівень небезпеки - В Україні сьогодні вхурделить: в яких областях очікується негода
    В Україні оголошено І рівень небезпеки
    фото з відкритих джерел

    Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов

    У понеділок, 3 січня, у деяких регіонах України очікується значний сніг, хуртовини. Про це попереджає пресслужба ДСНС України.

    Зокрема, сильний снігопад буде в:

    • Чернігівській,
    • Сумській,
    • Полтавській областях.

    У північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця,

    В Україні протягом доби пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

    У Києві та Київській області 3 січня вночі на дорогах ожеледиця, протягом доби пориви вітру 15-20 м/с.

    Нагадаємо, Україну до Різдва очікують справжні погодні гойдалки, які запам'ятаються відлигою та різкими нічними морозами до -12 градусів.

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    Теги: прогноз погоди ДСНС Укргідрометцентр рятувальники снігопад
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    В Україні сьогодні вхурделить: в яких областях очікується негода