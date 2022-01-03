В Україні сьогодні вхурделить: в яких областях очікується негода

В Україні оголошено І рівень небезпеки

Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов

У понеділок, 3 січня, у деяких регіонах України очікується значний сніг, хуртовини. Про це попереджає пресслужба ДСНС України.

Зокрема, сильний снігопад буде в:

Чернігівській,

Сумській,

Полтавській областях.

У північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця,

В Україні протягом доби пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

У Києві та Київській області 3 січня вночі на дорогах ожеледиця, протягом доби пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, Україну до Різдва очікують справжні погодні гойдалки, які запам'ятаються відлигою та різкими нічними морозами до -12 градусів.

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