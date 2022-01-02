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    Синоптики зафіксували температурні аномалії у країнах Європи

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    Жителів Європи здивував &laquo;дуже дивний теплий Новий рік&raquo; - Синоптики зафіксували температурні аномалії у країнах Європи
    Жителів Європи здивував «дуже дивний теплий Новий рік»
    фото: EPA

    У Європі рік починається з аномального тепла

    Синоптики зафіксували температурні рекорди, які несподівані для Європи наприкінці грудня, пише The Guardian.

    Так, у Більбао на півночі Іспанії було зареєстровано максимальну з 1947 року температуру 24,7°C, в Італії також спостерігаються та прогнозуються протягом наступних декількох днів аномально високі температури на рівні 18-22°C.

    За даними іспанської метеорологічної агенції AEMET, аномалії пов'язані з переважанням теплих повітряних мас у поєднанні з високим атмосферним тиском.

    «Ці високі температури не є нормальними. Це температури, які ви зазвичай бачите у квітні», – сказав Рубен дель Кампо, речник державного метеорологічного агентства AEMET.

    Антициклон також перемістився до Франції та Італії, і альпійські рятувальники попереджають мешканців про небезпеку сходження лавин. Метеорологи повідомляють, що у низці гірськолижних курортів в Альпах на висоті до 2000 метрів взагалі немає снігу.

    За прогнозами, температура на деяких із найвідоміших гірськолижних курортів Італії, включаючи Кортіна д'Ампеццо і Курмайор, у перший день Нового року буде на 13-15°C вищою за сезонну норму, а м'яка погода збережеться до 3 січня.

    На решті території Італії також спостерігаються аномально теплі умови: у суботу в Римі очікується максимум 18°C, а в середині наступного тижня – 22°C в сицилійському місті Катанія.

    До слова, у популярному курортному єгипетському місті Хургада на Новий рік 1 січня випав град і сніг.

    Теги: прогноз погоди Італія Іспанія рятувальники
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    Синоптики зафіксували температурні аномалії у країнах Європи