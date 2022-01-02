Синоптики зафіксували температурні аномалії у країнах Європи

У Європі рік починається з аномального тепла

Синоптики зафіксували температурні рекорди, які несподівані для Європи наприкінці грудня, пише The Guardian.

Так, у Більбао на півночі Іспанії було зареєстровано максимальну з 1947 року температуру 24,7°C, в Італії також спостерігаються та прогнозуються протягом наступних декількох днів аномально високі температури на рівні 18-22°C.

За даними іспанської метеорологічної агенції AEMET, аномалії пов'язані з переважанням теплих повітряних мас у поєднанні з високим атмосферним тиском.

«Ці високі температури не є нормальними. Це температури, які ви зазвичай бачите у квітні», – сказав Рубен дель Кампо, речник державного метеорологічного агентства AEMET.

Антициклон також перемістився до Франції та Італії, і альпійські рятувальники попереджають мешканців про небезпеку сходження лавин. Метеорологи повідомляють, що у низці гірськолижних курортів в Альпах на висоті до 2000 метрів взагалі немає снігу.

За прогнозами, температура на деяких із найвідоміших гірськолижних курортів Італії, включаючи Кортіна д'Ампеццо і Курмайор, у перший день Нового року буде на 13-15°C вищою за сезонну норму, а м'яка погода збережеться до 3 січня.

На решті території Італії також спостерігаються аномально теплі умови: у суботу в Римі очікується максимум 18°C, а в середині наступного тижня – 22°C в сицилійському місті Катанія.

До слова, у популярному курортному єгипетському місті Хургада на Новий рік 1 січня випав град і сніг.