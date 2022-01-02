У Київ повернулася зима (фото)
Київ присипає сніжком, рятувальники попереджають про погіршення погоди
фото: glavcom.ua
Невеликий снігопад почався у неділю ввечері
Увечері, 2 січня, після потепління столицю України вкрив сніг.
Атмосферні фото вечірньої столиці зробив «Главком».
Згідно з прогнозами синоптиків, сніговий покрив надовго не затримається.
Уже вдень 3 січня в Києві температура зросте до +7 градусів.
Нагадаємо, 3 січня на всій території України у понеділок очікується ускладнення погодних умов.
Тим часом ще до снігу, увечері 2 січня центр столиці скували затори.
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