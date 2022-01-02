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    Київ присипає сніжком, рятувальники попереджають про погіршення погоди - У Київ повернулася зима (фото)

    Київ присипає сніжком, рятувальники попереджають про погіршення погоди

    фото: glavcom.ua

    Невеликий снігопад почався у неділю ввечері

    Увечері, 2 січня, після потепління столицю України вкрив сніг.

    Атмосферні фото вечірньої столиці зробив «Главком».

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    Київ присипає сніжком, рятувальники попереджають про погіршення погоди фото: glavcom.ua
    Київ присипає сніжком, рятувальники попереджають про погіршення погоди фото: glavcom.ua

    Згідно з прогнозами синоптиків, сніговий покрив надовго не затримається.

    Уже вдень 3 січня в Києві температура зросте до +7 градусів.

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    Нагадаємо, 3 січня на всій території України у понеділок очікується ускладнення погодних умов.

    Тим часом ще до снігу, увечері 2 січня центр столиці скували затори.

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    Теги: прогноз погоди Київ снігопад
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    У Київ повернулася зима (фото)