Відлига та морози до -12 градусів: яка погода буде до Різдва

Сніг 7 січня випаде, але не у всіх регіонах

Україну до Різдва очікують справжні погодні гойдалки, які запам'ятаються відлигою та різкими нічними морозами до -12 градусів. Новий прогноз погоди публікує Укргідрометеоцентр.

Так, 3 січня у західних областях України очікуються дощі із середньою денною температурою +4...+8 градусів. Вночі заморозки до -1 можливі лише у Вінницькій області. У Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях удень без опадів, а стовпчики термометрів піднімуться до +4..+6 градусів. На Сході синоптики обіцяють мокрий сніг із дощем, а вночі морози до -8...-12 градусів.





4 січня опади у вигляді дощу з мокрим снігом прогнозуються лише у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях. У всіх інших регіонах буде відносно сонячна погода, а вдень стовпчики термометрів у середньому в країні піднімуться до +2…+6 градусів.





5 січня, у середу, погода кардинально зміниться. У Одеській області вдень очікується до +10...+12 градусів, а дощі накриють усі західні та північні області України. Нічні заморозки до -1 синоптики прогнозують лише у Луганській та Харківській областях, а вдень у країні буде середня температура +2..+4 градуси.





6 січня, напередодні Різдва, дощі з мокрим снігом пройдуть лише у Закарпатській області та у Криму. В решті регіонів України буде хмарно із середньою денною температурою +1..+3 градуси.

За попереднім прогнозом Укргідрометеоцентру, уночі 6 січня у більшості регіонів України, вдень 7 січня та 8 січня у північних областях пройде невеликий сніг. Решту часу аж до 10 січня синоптики не прогнозують істотних опадів.

Уночі 6-10 січня стовпчики термометрів покажуть від 0 до -6 градусів, вдень очікується близько 0. Найтепліше буде у південних областях: уночі від +2 до -3 градусів, а вдень – до +5 градусів.

Раніше повідомлялося, що синоптики зафіксували температурні рекорди, які несподівані для Європи наприкінці грудня.

До слова, у популярному курортному єгипетському місті Хургада на Новий рік 1 січня випав град і сніг.

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