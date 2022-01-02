  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Погода зіпсується: рятувальники попередили про ожеледицю та хуртовини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Через погіршення погодних умов водії та пасажирів просять бути обережними - Погода зіпсується: рятувальники попередили про ожеледицю та хуртовини
    Через погіршення погодних умов водії та пасажирів просять бути обережними
    фото з відкритих джерел

    Через погіршення погодних умов водіїв та пасажирів просять бути обережними

    По всій території України у понеділок очікується ускладнення погодних умов. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «3 січня вночі у північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях значний сніг, хуртовини, в Україні протягом доби пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що у Києві та Київській області 3 січня вночі на дорогах ожеледиця, протягом доби пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    Нагадаємо, Україну до Різдва очікують справжні погодні гойдалки, які запам'ятаються відлигою та різкими нічними морозами до -12 градусів.

    Читайте також:
    Теги: прогноз погоди ДСНС рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Погода зіпсується: рятувальники попередили про ожеледицю та хуртовини