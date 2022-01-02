Погода зіпсується: рятувальники попередили про ожеледицю та хуртовини

Через погіршення погодних умов водії та пасажирів просять бути обережними

Через погіршення погодних умов водіїв та пасажирів просять бути обережними

По всій території України у понеділок очікується ускладнення погодних умов. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«3 січня вночі у північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях значний сніг, хуртовини, в Україні протягом доби пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Києві та Київській області 3 січня вночі на дорогах ожеледиця, протягом доби пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, Україну до Різдва очікують справжні погодні гойдалки, які запам'ятаються відлигою та різкими нічними морозами до -12 градусів.

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