5 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні міжнародний день благодійності

У понеділок, 5 вересня, відзначають Міжнародний день благодійності та День запізнень.

Також у цей день в Індії – День вчителя, США – Національний день піци з сиром, В'єтнам – перший день школи.

День запізнень

5 вересня проводиться День запізнень. Свято тих, у кого не виходить бути пунктуальним. Ці вересневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Вважається, що День запізнень був створений Американським клубом прокрастинаторів, організацією, яка дозволяє людям відпочити від напруженого повсякденного графіка.

День спізнень нагадує нам про те, що іноді, тільки іноді, можна пустити все на самоплив і не встигнути вчасно, якщо, звісно, від цього хтось інший не залежить.

Міжнародний день благодійності

«Міжнародний день благодійності» був затверджений 17-го грудня 2012-го року на 58-му пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН, що відображено у відповідній резолюції № 67/105 і відзначається 5-го вересня.

Той факт, що сучасне співтовариство усвідомило необхідність і цінність благодійності в процесах розвитку і зміцнення нормальних людських взаємин, радує і безперечно є дуже позитивним зрушенням в офіційній міжнародній політиці.

Міжнародне співтовариство на рівні Генеральної Асамблеї ООН глибоко стурбоване тим фактом, що злидні як і раніше зберігаються практично у всіх державах світу. Це стосується насамперед країн, що розвиваються, але часто створюється враження, що подібні явища не залежать ні від рівня економічного, культурного чи соціального розвитку.

Єдина ефективна зброя проти злиднів – це благодійність. У сучасному розумінні благодійність не сильно відрізняється від тих понять і принципів, які були притаманні цьому явищу протягом всієї історії нашого людства. Творити благі і добрі безкорисливі справи, милосердя чинити тим, хто потребує цього особливо, завжди було гідним і шанованим заняттям.

Яке церковне свято

Віряни сьогодні святкують День Луппи Цілителя.

Святий Луппа був слугою, жив у III ст. Погани хотіли його вбити за те, що він визнавав Христову віру, але Божа сила стримала їх від цього вчинку. Луп вірив у Христа, але ще не був хрещений. Коли він прийняв святе Хрещення, то добровільно віддав себе в руки гонителів. Суддя наказав мучити його різними жорстокими способами, а опісля вбив мечем.

У народі святого Луппу представляли здоровим рудим мужиком, який ходить по селі і плескає чоловіків і жінок по спині, змушує їх землі кланятися. Стукне Лупп жінку – та в ліс за ягодами побіжить, стукне мужика – той в поле овес прибирати.

Народні традиції:

За традицією, вважалося, що в цей день бувають перші заморозки. Після морозів належало ходити по брусницю і журавлину.

У цей день треба дивитися, як відлітають журавлі. Вважалося, що якщо на Луппа журавлі на південь потягнулися, зима буде рання. Якщо журавлі летять низько, то зима повинна бути тепла, а якщо високо – то холодна. Журавлі летять низько, швидко, «мовчки» – чекай швидкої негоди.

У народі Луппу називали брусничник, оскільки до 5 вересня вже достигала брусниця. Люди, які були вільні від роботи, брали кошики і вирушали на пошуки цієї ягоди. В основному, цим займалися жінки і діти. Зазвичай брусницю шукали в лісах і на болотах. У народі її дуже поважали за цілющі властивості. Наприклад, знали про те, що брусниця допомагає впоратися з проявами туберкульозу, застуди. З листя брусниці варили спеціальний чай, який використовувався для лікування хвороб печінки і кишківника.

Народні прикмети:

Якщо ранкових заморозків в даний час немає, то і вересень, згідно з прикметами, буде теж теплим.

Якщо до 5 вересня овес не можна зібрати, то весь урожай загине від морозів.

Якщо журавлі 5 вересня в теплі краї вирушили – скоро настане зима.

Якщо журавлі летять низько, то зима буде теплою, і навпаки, чекай похолодання відповідно до прикмет, якщо журавлі летять в небі високо.

Дощ з громом в цей день – до теплої осені і холодної зими.

Якщо є ранкові заморозки – сніг ляже рано.

Що не рекомендується робити:

Сьогодні не варто звільнятися з роботи. У цей день краще не робити різких змін в житті – можуть виникнути труднощі в пошуку нової роботи.

Заборонено підмітати підлогу. Не варто прибирати, щоб ненароком не вимести здоров'я, благополуччя і достаток.

Не можна в цей день брехати, обговорювати інших людей, розкривати секрети як свої, так і чужі. В цілому це не можна робити в будь-який день, але сьогодні така поведінка загрожує неприємностями.

Не варто будувати плани і починати нові справи. Всі розпочаті 5 вересня справи не завершаться і не принесуть результату, який очікується.

Заборонено лінуватися. Чим старанніше працювати в цей день, тим прихильніша буде доля.

Не можна говорити з незнайомими чоловіками.

Гроші, знайдені в цей день, залишати собі не можна – це погана прикмета. Найкраще викинути їх у відкриту водойму, тоді вони принесуть вам фінансовий успіх.

Краще не брати в руки гострі предмети.

Заборонено розмовляти зі мандрівниками в лісі. Наші предки вірили, що в цей день лісовик обертається грибником і намагається заманити довірливих людей в гущавину.

Іменини

Єфрем, Іван, Павло, Федір, Микола, Єлизавета, Арсеній, Юрій.