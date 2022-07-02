Тернопіль пішов під воду: у місті вирувала сильна злива (фото, відео)

Негода супроводжувалася сильним вітром, який поламав дерева у місті

Тернопіль накрила негода: у місті вирувала сильна злива та шквальний вітер. Вулиці практично пішли під воду. Фото та відео з наслідками стихії почали з'являтися у місцевих Telegram-каналах.

«Тернопіль «плаває» після зливи. Сьогодні в місті випав дощ, був сильний вітер. І хоч гроза тривала не довго – встигла наробити біди. Ось на вулиці Живова «плавають» автівки. Місцеві пишуть, що така ж ситуація на Руській та Оболоня», – повідомляє Telegram-канал «Тернопіль 1».

Негода супроводжувалася сильним вітром, який поламав дерева у місті.

Як повідомив мер Тернополя Сергій Надал, через зливу і сильний вітер ніхто з людей не постраждав. Станом на 18 годину відомо про п’ять повалених дерев. На вулиці Замкова дерево впало на лінію електропередач та легковий автомобіль. Також на вулиці Живова авто пошкодило дерево, яке впало.

На автодорозі Р-43 між селом Чернихівці та містом Збараж негода повалила дерева на проїжджу частину.

Нагадаємо, у неділю, 3 липня, у дев'яти областях України очікується негода, синоптики попереджають про грози, град та шквали. Оголошено штормове попередження.

Також у декількох областях України вирувала негода зі зливою та сильним вітром. Зокрема, у столиці навіть повиривало дерева з корінням.

Крім того, комунальники зачищають Ірпінь після негоди, де дерева попадали, як доміно.