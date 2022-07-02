В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів для вступників до вишів

Подання електронних заяв буде можливим до 29 липня

Реєстрація особистих електронних кабінетів для випускників 11-х класів, а також вступників до вишів на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра стартувала учора, 1 липня. Про це повідомила пресслужба МОН.

Можливість подання електронних заяв буде відкрита 29 липня.

Основні правила під час створення кабінетів:

Кожен вступник має створити новий особистий кабінет;

Реєструйте кабінет на пошту, до якої маєте доступ і яка не заборонена на території України. На вказану скриньку ви отримаєте посилання для активації, яким можна скористатися протягом 15 хвилин. Якщо за цей час ви не активували кабінет, то процедуру реєстрації треба повторити;

Якщо ви маєте декілька сертифікатів ЗНО або НМТ, то під час реєстрації достатньо вказати дані одного з них. Інформацію про інші сертифікати треба додати пізніше;

Якщо ви реєструєтеся без сертифіката НМТ (ЗНО), то для ідентифікації зазначте номер (без серії) документа, що посвідчує особу. Це має бути той документ, який було вказано під час замовлення документа про освіту;

Якщо ви маєте декілька різних документів про освіту, то реєструвати кабінет потрібно тільки на один із них і тільки на одну електронну адресу.

У МОН зазначили, що реєстрацію електронних кабінетів буде відкрито впродовж усього часу подання заяв, тож не треба поспішати створювати кабінет у перші дні.

«Рекомендація для вступників, які мають право на пільгу: до початку подання заяв необхідно звернутися до найближчого закладу освіти з підтверджуючими документами», – зазначили також у МОН.

Нагадаємо, українці, які планують вступити до вишів, але не мають можливості виїхати з окупованих районів, отримали право дистанційного вступу.



