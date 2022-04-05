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    Вступна кампанія 2022: що чекає на абітурієнтів під час війни

    Вступна кампанія 2022 року буде максимально цифровізованою - Вступна кампанія 2022: що чекає на абітурієнтів під час війни
    Вступна кампанія 2022 року буде максимально цифровізованою
    фото з відкритих джерел

    Цього року буде проведений Національний мультипредметний тест

    У зв’язку з війною і подоланням її наслідків, неможливо провести в традиційному форматі ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ. У 2022 році буде проведений Національний мультипредметний тест (НМТ) для здобуття вищої освіти. Про особливості вступної кампанії 2022 з огляду на воєнний стан в країні повідомили у МОН.

    Бакалаврат

    Для вступу на бакалаврат потрібні результати тесту + мотиваційний лист + заява. Подання документів і підтвердження місця навчання буде здійснюватися через інтернет.

    Коледж та деякі спеціальності

    Для вступу в коледж та ЗВО для деяких спеціальностей буде проведений творчий конкурс.

    Магістратура

    Для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра передбачається проведення спрощених аналогів ЄВІ, ЄФВВ – магістерського комплексного тесту (МКТ) для спеціальностей «Право», «Міжнародне право» та магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) для кон’юнктурних спеціальностей, які будуть проводитись подібно до НМТ.

    Для інших спеціальностей вступ відбуватиметься за результатами фахового іспиту в закладі освіти.

    Вступна кампанія 2022 року буде максимально безпечною та цифровізованою, а вступні випробування – прозорими та в рівному доступі.

    Як раніше повідомлялося, Верховна Рада скасувала зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у 2022 році. Раніше повідомлялося, що в Україні пропонували скасувати ЗНО через воєнний стан і російське вторгнення.

    Теги: росія окупанти Міністерство освіти і науки війна навчання Україна окупація #stoprussia
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    Вступна кампанія 2022: що чекає на абітурієнтів під час війни