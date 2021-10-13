МОН отримає рекомендацію перенести осінні канікули – Ляшко

Нацкомісія з ТЕБ та НС рекомендує розпочати канікули 18-го, а не 25 жовтня

Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству освіти і науки розіслати рекомендований лист для того, щоб перенести початок канікул з 25 жовтня на 18 жовтня. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, пише «Радіо Свобода».

«Це дозволить нам стримати в певних відсотках активний епідпроцес, який сьогодні зафіксований на території нашої держави», – вважає міністр.

Віктор Ляшко наразі не готовий відповісти, скільки триватимуть осінні канікули.

«Ми зараз говоримо про те, щоб наблизити канікули, а надалі будемо дивитися залежно від епідситуації. Або рекомендуватимемо подовжити, якщо буде позитивна динаміка, або будемо ухвалювати інші рішення. Все залежатиме від ситуації, яку будемо фіксувати… Питання в тому, що навчальний процес пов’язаний зі збільшеною кількістю контактів серед дорослого населення», – наголосив міністр охорони здоров’я, який додав, що «зазвичай канікули або призупинення навчального процесу призводить до як мінімум на 15% зниження захворюваності уже через п’ять днів після ухвалення цього рішення».

Упродовж останніх тижнів захворюваність і смертність коронавірусу зростає на всій території України. За добу 11 жовтня медики зафіксували 11 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, померли 352 людини.

Нагадаємо, на території окупованої Луганщини – так званої «ЛНР» – бойовики запроваджують посилені обмеження. Про це повідомила «пресслужба» підконтрольної Росії влади.

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