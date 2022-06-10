Як отримати документи про закінчення школи за кордоном: інструкція від МОН

Вручення випускникам документів про освіту в закордонних дипломатичних установах України здійснюватиметься на підставі заяви

Міжвідомчу взаємодію щодо отримання документів про здобуття освіти здійснюють МОН та МЗС

Випускники закладів загальної середньої освіти, які перебувають за кордоном, можуть отримати документи про базову середню та повну загальну середню освіту в закордонних дипломатичних установах України в країні перебування. Про це повідомляє Міністерство освіти.

Як зазначається у повідомленні, вручення випускникам документів про освіту в закордонних дипломатичних установах України здійснюватиметься на підставі заяви, яка має подаватися до закладу загальної середньої освіти, який замовив документ про освіту.

Заяву можуть подати один із батьків, опікун, інший законний представник, родич здобувача освіти або повнолітній здобувач освіти, а в окремих випадках – сам здобувач освіти.

«Для того, щоб випускники могли отримувати документи про освіту, міжвідомчу взаємодію здійснюють МОН, МЗС, а також органи управління у сфері освіти обласних, Київської міської державних адміністрацій та закордонні дипломатичні установи України», – зазначають у Кабміні.

Нагадаємо, що зміни у цьогорічній вступній кампанії торкнуться і тих українських випускників, які перебувають на вільній від окупантів території. Цього року замість зовнішнього незалежного оцінювання з різних предметів усі абітурієнти проходитимуть національний мультипредметний тест.

Тест пройде у комп’ютерному форматі й міститиме три предметні блоки: з української мови, математики та історії України.

Також повідомлялося, що українці, які планують вступити до вишів, але не мають можливості виїхати з окупованих районів, отримали право дистанційного вступу. Зокрема, для таких абітурієнтів запроваджують особливий формат вступних випробувань – у вигляді дистанційної індивідуальної усної співбесіди. Крім того, це може бути творчий конкурс (також у віддаленому режимі).