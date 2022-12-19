В Україні вдарять сильні морози: прогноз погоди на 19 грудня
Погода в Україні 19 грудня буде сухою та сонячною
В понеділок, 19 грудня, майже у всіх областях температура повітря не підніматиметься вище 0 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура повітря коливатиметься від -14 до -3 градусів уночі та від -7 до +2 градусів удень. Однак опадів синоптики не прогнозують.
Уночі найсильніші морози накриють Захід України – температура повітря опуститься від -14 до -10 градусів. Удень температура також буде морозною – від -6 до -2 градусів. Винятком буде тільки Закарпаття, де синоптики прогнозують скромний +1 градус тепла.
Холодно буде й на Півночі та в Центрі України. Уночі стовпчики термометра опустяться до -13...-6 градусів, а вдень до -7...-1 градус.
На Сході та на Півдні буде дещо тепліше, але так само прохолодно – уночі від -8 до -3 градусів, а вдень від -6 до +2. Вище нуля вдень температура може піднятися на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму.
У Києві день так само мине без опадів, погода буде сонячною, але вдень температура повітря підніметься до -6...-4 градусів.
Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.
Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.
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