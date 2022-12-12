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Снігопад у столиці: КМВА звернулась до киян

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Снігопад у столиці: КМВА звернулась до киян
На вулиці Києва виведено 167 одиниць комунальної спецтехніки
КМДА

Жителів столиці та гостей міста закликають бути свідомими і не заважати роботі спецтехніки

Киян та гостей міста просять без потреби не виїжджати на вулиці столиці і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць у зв’язку з негодою. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

 «Сніг прибирають понад три тисячі комунальників. Зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки інтенсивно обробляються протиожеледними засобами. Ще раз закликаємо киян та гостей міста бути свідомими і не заважати роботі спецтехніки», – йдеться в повідомленні.

Станом на 08:30 12 грудня на вулиці Києва виведено 167 одиниць комунальної спецтехніки.

Нагадаємо, за даними «Укргідрометцентру» у понеділок, 12 грудня, в Україні очікуються дощі та снігопади.

У Вінницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях дощ з переходом в мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу.

До слова, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: негода прогноз погоди снігопад Київ

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