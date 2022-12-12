Снігопад у столиці: КМВА звернулась до киян

Жителів столиці та гостей міста закликають бути свідомими і не заважати роботі спецтехніки

Киян та гостей міста просять без потреби не виїжджати на вулиці столиці і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць у зв’язку з негодою. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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«Сніг прибирають понад три тисячі комунальників. Зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки інтенсивно обробляються протиожеледними засобами. Ще раз закликаємо киян та гостей міста бути свідомими і не заважати роботі спецтехніки», – йдеться в повідомленні.

Станом на 08:30 12 грудня на вулиці Києва виведено 167 одиниць комунальної спецтехніки.

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Нагадаємо, за даними «Укргідрометцентру» у понеділок, 12 грудня, в Україні очікуються дощі та снігопади.

У Вінницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях дощ з переходом в мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу.

До слова, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.