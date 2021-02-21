В Україні відбувається акція «Ангели пам’яті»

Цьогоріч до акції приєдналися кілька десятків великих і малих українських міст

Цьогоріч до акції приєдналися кілька десятків великих і малих українських міст

Цьогоріч «Ангели пам’яті» триватимуть 19-21 лютого

19 лютого 2021 року об 11 годині на Алеї Героїв Небесної Сотні восьмий раз розпочалася тиха акція «Ангели пам’яті», присвячена загиблим Героям Небесної Сотні.

Ініціатори акції – відома українська співачка та громадський діяч Анжеліка Рудницька і мистецька агенція «Територія А», які 2014 року започаткували символічну традицію поминати загиблих за Україну білими ангелами.

Щороку українці у всьому світі створюють тисячі витинанок із білого паперу, які символізують загиблих за Україну і нашу спільну болючу пам’ять та віру в перемогу світла над темрявою. Паперових ангелів у Києві розвішують на деревах, що були свідками розстрілу мирних українців, котрі відстоювали своє право за гідність.

Цьогоріч приєдналися кілька десятків великих і малих українських міст, сіл, ініціативу підтримали школи, виші, військові частини, бібліотеки, музеї у різних куточках нашої країни.

Від Буковини – до Луганщини, від Австралії – до США.

До акції долучаються українські громади і амбасади Франції, Канади, США, Бельгії, Болгарії, Туреччини, Греції, ПАР, Польщі, Угорщини, Латвії, Кіпру, Португалії.

Вперше приєднається Австралія.

«Акція «Ангели пам’яті» перетворилася із невеликої київської ініціативи на масштабну народну акцію шани і любові», – коментує ініціаторка події Анжеліка Рудницька. – «Нині вже важко відслідкувати всі місця проведення акції, яка залишилася тихою (бо відбувається без гасел і лозунгів, лише з молитвами, свічками і ангелами), але перетворилася на справді всенародну. Це до сліз зворушливо і радісно. Для мене кожен ангел – цінний, він не лише символ загиблих за Україну, а й знак небайдужості тих, хто попри всі складності творить нову омріяну Україну. Щиро дякую всім, хто приєднався до нас. Вічна пам’ять Героям».

Особливо пронизливі моменти акції – народні поминальні псалми у виконанні фольклористів та студентів кафедри фольклористики Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка.

Цьогоріч «Ангели пам’яті» триватимуть 19-21 лютого. Приходьте до пам’ятних місць тоді, коли вам найбільш зручно.

Приєднуйтеся! Якщо ви проведете тиху акцію у своєму місті, селі – діліться інформацією у соцмережах.

Ставте хеш-теги #ангелипамяті, #територіяа, #революціягідності, щоб ми легко знаходили і відчували підтримку одне одного.

Акція «Ангели пам’яті» проходить за підтримки команди Національний музей Революції Гідності та Центр фольклору та етнографії Інституту Філології КНУ ім. Т. Шевченка.

Дякуємо усім, хто підтримує нашу ініціативу, не дає зачерствіти своєму серцю і звіряє своє життя із відчуттями найстрашніх днів в новітній історії України:

Київ,

Авдіївка, Донеччина

Алгавре, Португалія

Анкара, Туреччина

Афіни, Греція

Баффало, США

Бейрут, Ліван

Березань, Київщина

Біляни, Вінничина

Богуслав, Київщина

Бориспіль, Київщина

Бровари, Київщина

Брюсель, Бельгія

Буча, Київщина

Варшава, Польща

Вашківці, Буковина

Відень, Австрія

Вільнюс, Литва

Вінниця

Випані, США

Гамбург, Німеччина

Гельсінкі, Фінляндія

с. Дмитрівка, Очаківський район, Миколаївщина

Дубровиця, Рівненщина

Житомир

Здолбунів, Рівненщина

с. Іванків, Бориспільський район, Київщина

Івано-Франківськ

Ірпінь, Київщина

Іршанськ, Житомирщина

Калинівка, Вінничина

с. Каніж, Кіровоградська область

Карегадо, Португалія

Козятин, Вінничина

с. Колодіївка, Івано-Франківщина

Конотоп, Сумщина

Коломия, Івано-Франківщина

Краматорськ, Донеччина

с. Криничне, Одещина

с. Легедзине, Черкащина

Лімасол, Кіпр

Лос Анжелес, США

Луцьк

Любар, Житомирщина

Львів і всі міста Львівщини

Нова Каховка, Херсонщина

Новгородське (Нью Йорк), Донеччина

Новояворівськ, Львівщина

Норвегія

Нью Джерзі, США

Одеса

Париж, Франція

с. Повча, Рівненщина

Полтава

Преторія, Південно-Африканська республіка

Рівне

Рига, Латвія

Сватове, Луганщина

Сєвєродонецьк і всі міста Луганщини

Сідней, Австралія

Скадовськ, Херсонщина

с. Слобідка, Одещина

Сумгаїт, Азербайджан

Стамбул, Туреччина

Станиця Луганська, Луганщина

Старобільськ, Луганщина

Тальне, Черкащина

Тернопіль

Торецьк, Донеччина

Тульчин, Вінничина

Турійськ, Волинь

Ужгород

Фастів, Київщина

Фінляндія

Харків

Херсон

Хмельницький

Чернівці

Чигирин, Черкащина

м. Ямбол, Болгарія

Список міст поповнюється. Акція ще триває.

Нагадаємо, щорічно 20 лютого, згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні», в Україні відзначають День Героїв Небесної сотні.

Як повідомлялося, на честь Героїв Небесної сотні у центрі Києва засяяли Промені гідності.