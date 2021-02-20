У Михайлівському Золотоверхому відслужили панахиду за загиблими учасниками Революції гідності

«Велика шана для Героїв – це молитва і пам’ять про них» – Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі очолював панахиду за розстріляними мирними учасниками Революції гідності.

Трансляція богослужіння наживо здійснювалася на сторінці ПЦУ у Фейсбуці.

«Кожен українець повинен знати і пам’ятати, якою ціною здобута наша державна та церковна незалежність і свобода, засвідчене наше прагнення бути у європейській сім’ї народів. Шляху назад вже немає, слід робити все від нас залежне, щоби їхня жертва не була марною. Тож і сьогодні, коли наші брати і сестри продовжують захищати територіальну цілісність і свободу від російської агресії, ми не маємо права на безнадію. Маємо вірити в те, що, з Божою допомогою, в Україні – вільній, незалежній, європейській країні – запанує справедливий мир», – написав предстоятель ПЦУ.

На його переконання, герої Небесної сотні є прикладом та новітнім українським символом жертовної любові, турботи про ближнього, сміливості та патріотизму. За його словами, в один із складних періодів в історії України вони не залишились осторонь, а вийшли на мирну акцію протесту, щоби не допустити сповзання країни в безодню диктатури, захистити права, свободу й гідність рідного народу – і безвинно постраждали за це.

«Велика шана для Героїв – це молитва і пам’ять про них. Тож вічна пам’ять і слава героям Небесної сотні. Герої не вмирають!» – наголосив предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, Також Верховна Рада схвалила постанову № 2739 у зв’язку з річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності. Рада засудила злочинний режим експрезидента Віктора Януковича. Також вона попередньо схвалила процедуру заочного арешту.

Як повідомлялося, президент Зеленський з дружиною вшанував подвиг Героїв Небесної Сотні.

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