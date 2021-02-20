На честь Героїв Небесної сотні у центрі Києва засяяли Промені гідності

З трьох локацій на алеї у суботу ввечері в небо «злетіли» 100 променів

Інсталяція, за задумом авторів, символізує душі загиблих героїв Небесної сотні, які здіймаються у небеса

У центрі Києва, на Алеї Героїв Небесної сотні, засяяли Промені гідності.

Як повідомляє «Укрінформ», з трьох локацій на алеї у суботу ввечері в небо «злетіли» 100 променів.

Інсталяція, за задумом авторів, символізує душі загиблих героїв Небесної сотні, які здіймаються у небеса.

Засвічування променів супроводжувалося піснею «Плине кача», після цього почали лунати мелодії з проєкту про Небесну сотню «Характери гідності».

Уздовж Алеї Героїв Небесної сотні запалені лампадки, люди продовжують приносити квіти.

«Промені гідності з’явилися одразу на першу річницю Революції гідності, але були потім пробіли, тобто були рік чи два, що їх не запускали в небо. Цього року Промені гідності засвітилися. І особливість їх у тому, що є ще аудіосупровід, музика, яку написав Роман Коляда у межах проєкту «Характери гідності», – розповів директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

За його словами, проєкт «Характери гідності», режисером якого виступила Дарина Кульчицька, невістка загиблого Героя України Володимира Кульчицького, включає в себе короткі відеоролики про полеглих на Майдані людей.

Пошивайло також розповів, що паралельно із сяючими Променями гідності на екрані, який встановлений на місці майбутнього Музею Революції Гідності, демонструються ролики з «Характерів гідності» та відеокліп «Сторожа гідності».

Сьогодні також у Михайлівському Золотоверхому відслужили панахиду за загиблими учасниками Революції гідності.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила постанову № 2739 у зв’язку з річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності. Рада засудила злочинний режим експрезидента Віктора Януковича. Також вона попередньо схвалила процедуру заочного арешту.

Як повідомлялося, президент Зеленський з дружиною вшанував подвиг Героїв Небесної Сотні.

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