В Україні відчутно зменшилася кількість прихильників Московського патріархату - опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Московська церква в Україні почала активно втрачати парафіян з 2014 року, тому що не засудила російську агресію, не визнала РФ державою-агресором - соціологи

До Української православної церкви і Київського патріархату себе відносять 13,2% і 7,7% віруючих відповідно, а до Московської церкви – 10,6% - соціологи

В Україні на сьогодні 64,9% жителів називають себе православними. З них парафіянами помісної Української православної церкви вважають себе 13,2% опитаних, Київського патріархату - 7,7% і Московської церкви - 10,6%,

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Дослідники зазначають, що Московська церква в Україні почала активно втрачати парафіян з 2014 року, тому що не засудила російську агресію, не визнала РФ державою-агресором. Понад те, кремлівський режим продовжує використовувати мережу храмів Московської церкви в Україні для просування ідеології «русского мира», а частина священнослужителів цієї церкви відкрито підтримують сепаратистські рухи.

Також соціологи інформують, що до Української греко-католицької відносять себе 9,5% опитаних, до римо-католицької церкви належать 1,6% українців, протестантами себе вважають 1,8%, іудаїзм сповідують 0,1%, іслам – 0,1%, просто християнами себе вважають 8%, інші релігії сповідують 0,3%, не відносять себе до жодних релігійних віросповідань – 12,8% і не відповіли на питання про релігію – 1%.

Останнє за часом загальнонаціональне дослідження проведене з 4 по 9 жовтня 2019року. Дослідження здійснювалося в усіх регіонах України, за винятком АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей. Опитано 2 015 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.